NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Kuźnica w centrum uwagi

Migranci, którym przyjazd na Białoruś ułatwił reżim Aleksandra Łukaszenki, koczują wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. W poniedziałek cudzoziemcy opuścili swoje tymczasowe obozowiska i udali się w rejon nieczynnego przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica. Służby szacują, że grupa liczy około 3,5-4 tys. osób.

Do ochrony polskiej granicy w sytuacji kryzysu zmobilizowano oprócz Straży Granicznej także funkcjonariuszy policji, żołnierzy Wojska Polskiego i przedstawicieli WOT.

Około godziny 10 migranci rozpoczęli atak na polskie służby strzegące przejścia Bruzgi-Kuźnica. W kierunku żołnierzy i funkcjonariuszy poleciały kamienie i granaty hukowe. Polacy odpowiedzieli armatkami wodnymi.

Granica polsko-białoruska – relacja na żywo

11:10 Polska strona była informowana przez niemiecką o rozmowie z Aleksandrem Łukaszenko - poinformował prezydencki minister Jakub Kumoch.



Białoruski dyktator rozmawiał wczoraj z kanclerz Angelą Merkel. Rozmowa miała trwać około 50 minut. Wcześniej niemiecka polityk dwukrotnie telefonowała do Władimira Putina, który rekomendował bezpośredni kontakt z Łukaszenką. 10:54 Granica polsko-białoruska. Białorusini dali migrantom granaty hukowe



MON podaje, że migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.



twitter.com 10:45 Kolejne nagranie z ataku. MON twierdzi, że migranci zachowują się bardzo agresywnie wobec żołnierzy i policjantów. W kierunku funkcjonariuszy poleciały kamienie. Atak odpierany jest m.in. przy wykorzystaniu armatek wodnych.



twitter.com



twitter.com 10:38 Migranci używają kłód do szturmowania granicy. Dostarczały je białoruskie służby.



twitter.com 10:31 MON pokazuje nagrania z ataku. Policja odpowiedziała migrantom armatkami wodnymi.



twitter.com 10:27 "Trwa atak grupy migrantów na naszych funkcjonariuszy i żołnierzy" - pisze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. 10:25 Polska policja informuje, że ze strony osób inspirowanych przez władze białoruskie poleciały w stronę polskich służb kamienie, butelki i kłody, po czym próbowano zniszczyć ogrodzenie graniczne.



"Służby białoruskie nie reagują na dewastację płotu i agresję, służby polskie bronią granicy" - podkreśla policja. 10:01 MON donosi o kolejnym incydencie na granicy. Wczoraj w nocy 4 białoruskich funkcjonariuszy próbowało uszkodzić ogrodzenie i zmusić 11 migrantów do wejścia na teren Polski. Żołnierzom udało się udaremnić tę próbę.



twitter.com 09:12 Wąsik: Do strefy nadgranicznej wjadą dziennikarze dużych redakcji



Maciej Wąsik w Radiu Plus podkreślił, że obecnie sytuacja jest najbardziej napięta w okolicach Kuźnicy i Czeremchy. - W pobliżu Czeremchy jest kilka kilkudziesięcioosobowych grup migrantów. Służby białoruskie próbują ich wypychać na polską stronę - powiedział wiceszef MSWiA.



- Łukaszenka zaplanował chyba zrobienie wielkiego Usnarza pod Kuźnicą. Wydaje mi się, że propagandowo mu to nie wychodzi - kontynuował polityk. Maciej Wąsik nawiązał również do pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. - Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, na mocy znowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej, dziennikarze z dużych redakcji będą mogli poruszać się w strefie nadgranicznej na zasadach określonych przez Straż Graniczną - powiedział. - Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której praca mediów dezorganizowałaby pracę służb - zaznaczył polityk. 08:47 Dziennikarka Hanna Liubakowa informuje, że co najmniej jedna z osób znajdujących się w okolicy przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica została zabrana przez karetkę.



twitter.com 08:38 Telewizja Belsat informuje o przypadku kurdyjskiego dziennikarza, którzy przyleciał na Białoruś, prosił o azyl i został deportowany.



twitter.com 08:35 Nie jest wykluczone, że kolejne przejścia będą zamykane - mówił w Kwadransie Politycznym wiceszef MSZ Marcin Przydacz. 08:03 Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Raport Straży Granicznej



Jak podaje Straż Graniczna, 15.11 odnotowano 224 próby przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze SG wydali dla 29 cudzoziemców postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.



Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych granicę próbowała bezskutecznie forsować 100-osobowa grupa. 07:21 We "Wprost" publikujemy rozmowę z żołnierką, która jedzie na granicę polsko-białoruską. Ze sobą zabierze cały plecak gazu do kuchenek polowych. Dla siebie i kolegów, którzy są na miejscu, bo o to prosili. Z osobistych rzeczy spakowała trzy różańce. – Będę tam stać pod płotem i się modlić o to, żeby był pokój – mówi nam.



Kryzys na granicy z Białorusią. Rozmawiamy z żołnierką. „Żeby tylko nikogo nie przepuścić. Ale też, żeby nie strzelać” 07:10 Ministerstwo Obrony Narodowej publikuje dowody na bezpośrednie zaangażowanie białoruskich służb w eskalowanie kryzysu na granicy. Widać na nim jak Białorusini niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom przejście.



twitter.com 07:05 Kaczyński: Mamy wojnę hybrydową



- Wojnę hybrydową już mamy. Wojna sensu stricte raczej nam się nie szykuje. Mówię "raczej", bo mamy do czynienia z przeciwnikiem nieprzewidywalnym - Łukaszenką - stwierdził w Polskim Radiu 24 Jarosław Kaczyński. 06:38 Przewozili nimi migrantów. Linie lotnicze Belavia stracą samoloty?

Wykorzystywane przez reżim Łukaszenki do przewozu migrantów białoruskie linie lotnicze Belavia mogą stracić część samolotów. Szef MSZ Irlandii Simon Coveney mówił w poniedziałek dziennikarzom w Brukseli, że dzierżawionych przez irlandzkie firmy jest 17 spośród 30 maszyn latających we flocie białoruskiego przewoźnika. Umowa ma być zerwana. 06:12 Podlaska policja pokazuje, jak wyglądała wczorajsza próba sforsowania polskiej granicy w okolicach Starzyny.



twitter.com 05:51 25-letni Kurd zmarł przy granicy białorusko-polskiej. Jego ciało przewieziono do Iraku



Agencja Associated Press przytacza relację rodziny 25-letniego Kurda. Gaylan Delir Ismael zmarł po stronie białoruskiej, usiłując dostać się do Europy.



"Ciało Gaylana, w czarnej trumnie owiniętej w folię, zostało zwrócone na lotnisko Irbilu w północnym Iraku w niedzielę po tym, jak zmarł w ciemnym i podmokłym lesie w pobliżu granicy białorusko-polskiej" - czytamy.



- To naprawdę tragedia. Apeluję do młodych, aby nie migrowali z Kurdystanu - komentował Bilal Khalid, który na lotnisku odbierał ciało brata.



Rodzina zmarłego Kurda twierdzi, że Gaylan i jego siostra byli wypychani przez polskie służby. 05:31 W mediach społecznościowych krąży dramatyczne nagranie, mające pokazywać, jak białoruscy żołnierze wpychają kobietę na drut żyletkowy, z którego zbudowane jest tymczasowe ogrodzenie.



Dziennikarka Hanna Liubakowa zwraca uwagę na ewidentny kontrast z propagandowymi obrazkami, które idą w świat z Białorusi.



twitter.com 05:16 Na noc 15/16 listopada wzmocnione zostały posterunki przy granicy polsko-białoruskiej. Polskie dowództwo zareagowało w ten sposób na rosnącą skalę prowokacji ze strony Białorusinów.



twitter.com 05:10 Agencja Reutera podaje, że do 2025 roku Unia Europejska chce utworzyć wspólne siły zbrojne. Unijne "wojsko" miałoby liczyć do 5 tysięcy żołnierzy i służyć do podejmowania interwencji w przypadku różnego rodzaju kryzysów, uniezależniając Wspólnotę od pomocy USA.

W związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym nie mogą przebywać dziennikarze, przeciwko czemu protestujemy. Sytuację z granicy z Białorusią relacjonujemy dla Państwa na podstawie komunikatów służb, informacji od organizacji pozarządowych oraz niezależnych dziennikarzy białoruskich.