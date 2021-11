NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Kuźnica w centrum uwagi

Migranci, którym przyjazd na Białoruś ułatwił reżim Aleksandra Łukaszenki, koczują wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. W poniedziałek cudzoziemcy opuścili swoje tymczasowe obozowiska i udali się w rejon nieczynnego przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica. Służby szacują, że grupa liczy około 3,5-4 tys. osób.

Do ochrony polskiej granicy w sytuacji kryzysu zmobilizowano oprócz Straży Granicznej także funkcjonariuszy policji, żołnierzy Wojska Polskiego i przedstawicieli WOT.

W poniedziałek szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej zdecydowali o konieczności nałożenia nowych sankcji na Białoruś.

Granica polsko-białoruska – relacja na żywo

05:31 W mediach społecznościowych krąży dramatyczne nagranie, mające pokazywać, jak białoruscy żołnierze wpychają kobietę na drut żyletkowy, z którego zbudowane jest tymczasowe ogrodzenie.



Dziennikarka Hanna Liubakowa zwraca uwagę na ewidentny kontrast z propagandowymi obrazkami, które idą w świat z Białorusi.



twitter.com 05:16 Na noc 15/16 listopada wzmocnione zostały posterunki przy granicy polsko-białoruskiej. Polskie dowództwo zareagowało w ten sposób na rosnącą skalę prowokacji ze strony Białorusinów.



twitter.com 05:10 Agencja Reutera podaje, że do 2025 roku Unia Europejska chce utworzyć wspólne siły zbrojne. Unijne "wojsko" miałoby liczyć do 5 tysięcy żołnierzy i służyć do podejmowania interwencji w przypadku różnego rodzaju kryzysów, uniezależniając Wspólnotę od pomocy USA.

W związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym nie mogą przebywać dziennikarze, przeciwko czemu protestujemy. Sytuację z granicy z Białorusią relacjonujemy dla Państwa na podstawie komunikatów służb, informacji od organizacji pozarządowych oraz niezależnych dziennikarzy białoruskich.