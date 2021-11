Granica polsko-białoruska. Trwa atak migrantów. Policjant został poważnie ranny

„Jeden z policjantów został dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem” – informuje policja.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej – relacja

Wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej relacjonujemy na żywo we Wprost.pl.