NA ŻYWO: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje

Granica polsko-białoruska. Relacja

07:21 Błaszczak: Przez granicę próbowały przedrzeć się mniejsze grupy



- Noc niestety nie była spokojna, natężenie było mniejsze niż to, co mogliśmy zobaczyć w Kuźnicy, ale metoda ataku na Polską granicę jest taka sama, mniejsze grupy próbowały przedrzeć się przez granicę w innych miejscach również w nocy - mówił w Radiowej Jedynce Mariusz Błaszczak.



- Musimy się przygotować, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie rozstrzygnie się szybko. Musimy się przygotować na miesiące, mam nadzieję, że nie lata - mówił Mariusz Błaszczak w Radiowej Jedynce. 07:16 Śledztwo ws. napaści na funkcjonariuszy podczas wczorajszego ataku migrantów wszczęła Prokuratura Rejonowa w Sokółce.



Komendant główny policji Jarosław Szymczyk w Polsat News mówił, że "wśród osób najbardziej agresywnych byli funkcjonariusze służb białoruskich". 07:06 Sytuacja na granicy z Białorusią. Jak minęła noc?



Podlaska policja informuje, że miniona noc na drogach w okolicach koczowiska migrantów minęła spokojnie. Mundurowi nie zatrzymali też kurierów przewożących obcokrajowców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. 06:44 Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem o sytuacji na wschodniej granicy UE.

twitter.com 06:38 Namioty Nadziei Caritas Polska stanęły w miejscowości Podlipki i Białowieża - powiedział PAP Maciej Dubicki z Caritas Polska. W planach jest otwieranie kolejnych.



Namioty mają służyć m.in. jako magazyny rzeczy potrzebnych potrzebującym, w tym odzieży, żywności czy koców. 06:29 Podczas gdy polskie władze zadecydowały o zamknięciu pasa nadgranicznego dla dziennikarzy na 90 dni, co umożliwiły przepisy dotyczące stanu wyjątkowego, białoruski dyktator wpuszcza zagraniczne media. Reporter BBC relacjonował wczorajsze starcia migrantów ze Strażą Graniczną, Policją i żołnierzami Wojska Polskiego stojąc na pierwszej linii.



Steve Rosenberg podkreślał w trakcie, że "odnosi się wrażenie, że to zaplanowana wcześniej prowokacja".



bbc.com 06:18 Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka we wtorek zorganizował spotkanie z kluczowymi osobami w państwie ws. sytuacji na granicy z Polską. Relacjonował rozmowy z Angelą Merkel i po raz kolejny zapowiedział, że będzie szukał wsparcia w Rosji. 05:51 Press Club Polska informuje, że w miejscowości Wiejki, poza strefą stanu wyjątkowego, doszło do ataku na fotoreporterów. Za agresją stoi " grupa osób w mundurach Wojska Polskiego".



twitter.com 05:29 Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn donosi, że białoruscy funkcjonariusze pojawili się wieczorem w okolicy, gdzie doszło do starcia z migrantami i "zachowywali się jakby zabezpieczali dowody w śledztwie".



"Wygląda to jak przygotowanie do akcji propagandowej przeciwko Polsce. Bardzo prawdopodobne, że Białoruś zacznie oskarżać władze PL o rzekome zbrodnie, popełnione w dniu dzisiejszym" - analizował Żaryn.



"Kolejne prowokacje niemal pewne..." - dodał.



twitter.com