NA ŻYWO: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje

Granica polsko-białoruska. Relacja

05:29 Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn donosi, że białoruscy funkcjonariusze pojawili się wieczorem w okolicy, gdzie doszło do starcia z migrantami i "zachowywali się jakby zabezpieczali dowody w śledztwie".



"Wygląda to jak przygotowanie do akcji propagandowej przeciwko Polsce. Bardzo prawdopodobne, że Białoruś zacznie oskarżać władze PL o rzekome zbrodnie, popełnione w dniu dzisiejszym" - analizował Żaryn.



"Kolejne prowokacje niemal pewne..." - dodał.



twitter.com