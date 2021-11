NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje

6:32 Podlaska policja informuje, że w środę 18 listopada policjanci podczas kontroli drogowych zatrzymali trzy osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to obywatele Czeczenii, Syrii i Gruzji. Kurierzy chcieli przewieźć 28 osób nielegalnie przebywających w Polsce. 6:12 Jak ustalił „Wprost” w kręgach rządowych, po wczorajszych rozmowach Jarosława Kaczyńskiego z szefami resortów siłowych doprecyzowano sposób dostępu mediów do relacjonowania sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dziennikarze mają być konwojowani przez funkcjonariuszy do pasa granicznego.



Nieoficjalnie: Powstanie polowe centrum prasowe. Dziennikarze będą konwojowani do granicy

Napięta sytuacja na granicy. Do czego dąży Łukaszenka? Prof. Agnieszka Legucka: On chce rozlewu krwi