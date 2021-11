NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje

Granica polsko-białoruska. Relacja z 19 listopada

7:57 Jens Stoltenberg w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” oceniał trwający na polsko-białoruskiej granicy kryzys migracyjny. Zadeklarował solidarność z Polską i skrytykował władze w Mińsku.



Sekretarz generalny NATO o wykorzystywaniu migrantów: To jest cyniczne i nieludzkie 7:45 – Chcę zapewnić, że granica jest szczelna i chroniona. Musimy podziękować żołnierzom za ich trudną służbę. Jesteśmy przygotowani, żołnierze są doświadczeni. Wiedzą, w jaki sposób granica jest forsowana, jesteśmy dumni z ich postawy – kontynuował szef MON. 7:40 Granica polsko-białoruska. Migranci stosują „nieco inną metodę działań”



– Noc nie różniła się od poprzednich, były próby sforsowania granicy. Przyjęto nieco inną metodę działań. Po szturmie w Kuźnicy, obecnie mniejsze grupy atakują granicę w innych miejscach – powiedział Mariusz Błaszczak na antenie Polsat News. 7:32 Sekretarz generalny NATO w wywiadzie dla „Corriere della Sera” odniósł się do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Określił postępowanie władz białoruskich jako „cyniczne i nieludzkie". 7:17 Bronisław Komorowski ocenia działania żołnierzy, policjantów i strażników granicznych



– Nie da się ich ocenić jednoznacznie. Popełniono masę błędów wizerunkowych na samym początku. Powstał obraz, jakoby państwo polskie uruchomiło wszystkie siły przeciwko nieszczęsnym ludziom zamkniętym w potrzasku pomiędzy polską i białoruską granicą – powiedział były prezydent w wywiadzie dla „Faktu”.



– Tak samo potem źle przyjęte było przez każdego, łącznie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, to szarpanie dzieci w Michałowie, odrywanie ich od rodziców. Na szczęście od tego czasu zmieniło się dużo, również w samej Straży Granicznej. Na jakiś czas zniknęła pani rzecznik prasowa, która w mojej ocenie dolewała oliwy do ognia na samym początku. Podjęto za pośrednictwem bardzo mądrego, wartościowego biskupa białostockiego, biskupa polowego za moich czasów Józefa Guzdka, współdziałanie Caritasu i Straży Granicznej – kontynuował Komorowski. 7:08 Przejście kolejowe w Kuźnicy może zostać zamknięte



Minister Mariusz Kamiński polecił komendantowi głównemu Straży Granicznej zwrócenie się do przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi gen. Anatolija Lappo z pismem nawołującym do ustabilizowania sytuacji w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy.



W przypadku braku odzewu na ten apel, Polska zawiesi działalność znajdującego się tam kolejowego przejścia granicznego.„” 6:51 twitter.com 6:35 Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Francji o sytuacji na wschodniej granicy UE.



„Polska i Francja są jednomyślne w ocenie przyczyn. Rozmawiano o różnych wariantach pomocy migrantom po stronie białoruskiej” – podała Kancelaria Prezydenta. 6:13 Francuski „Le Monde” opisał, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. „Strategia białoruska polega na wykorzystaniu faktu, że jesteśmy u kresu sił” – powiedział dziennikowi jeden z migrantów.



