Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje w sobotę 20 listopada

Granica polsko-białoruska. Relacja z 20 listopada

10:44 - Na początku przyszłego tygodnia premier uda się na Litwę, Łotwę i do Estonii. Pierwsze będą spotkania z premierami tych krajów i będą miały na celu omówienie bieżącej sytuacji - mówił rzecznik rządu Piotr Mueller. Miał na myśli oczywiście sytuację na granicy Polski i Białorusi. 10:30 Na przejściach granicznych z Białorusią tworzą się ogromne korki. W czeka około 280 pojazdów. 10:21 Białowieska Akcja Humanitarna wystosowała swój własny list humanitarny. Poruszyła w nim zgoła inne problemy



Kryzys migracyjny. List otwarty pisarzy solidaryzujących się z funkcjonariuszami 09:57 W wywiadzie dla "Wprost" możecie poznać stanowisko Nergala, który rzadko kiedy unika kontrowersji



Nergal dla „Wprost”: Moim psim obowiązkiem jest strzelać do tych, przez których mój dom się pali 09:49 - Nie ma nic złego w tym, żeby dziennikarze na granicy mogli relacjonować polski punkt widzenia. Jeżeli mówimy o wojnie hybrydowej z Białorusią, to rozgrywa się ona też na poziomie przekazu. A w tym zakresie Polska sromotnie tę wojnę przegrywa - mówił Marcin Kierwiński z PO. 09:38 Ppor. Michalska poinformowała również o wezwaniu karetki do rodziny migrantów z 8-miesięcznym dzieckiem. 09:29 Rzecznik SG ppor. Anna Michalska podczas codziennego briefingu poinformowała o 24 osobach, którym udało się wtargnąć wgłąb polskiego terytorium. Wszystkie zostały zatrzymane i odprowadzone z powrotem na granicę. 09:20 Ministerstwo Obrony Narodowej chwali się wsparciem ze strony najmłodszych



- Jeżeli chcemy pomagać migrantom, to pomagajmy na miejscu, tam skąd oni pochodzą. Nie przyciągajmy tych ludzi - mówił. 08:46 Prezydent Duda podziękował żołnierzom pełniącym służbę w PKW Kosowo. Podziękował im za służbę na Bałkanach oraz na granicy polsko-białoruskiej.



twitter.com 08:18 Pisarze wsparli żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy. Napisali list otwarty w ich obronie. 08:03 Rosja nie zapoczątkowała kryzysu na granicy polsko-białoruskiej? Takiego zdania jest były wiceszef dyplomacji USA Stephen Biegun. Ekspert uważa jednak, że sytuacja jest wykorzystywana przez Kreml. 07:51 Szymon Hołownia pozytywnie o korytarzu humanitarnym z Białorusi do Niemiec.



- Jeśli okazałoby się, że to są działania skuteczne, to można by było przyjąć - mówił. 07:45 Policja podsumowała działania mające powstrzymać proceder przemytu ludzi przez nasz kraj. Zatrzymano 9 osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy



9 osób, w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to 4 obywatele Polski, 2 obywateli Ukrainy, obywatele Niemiec, Azerbejdżanu i Gruzji. Kurierzy chcieli przewieźć w samochodach 34 imigrantów. 07:30 Podczas wydarzeń koło Starzyny zniszczeniu uległy radiowozy



Granica polsko-białoruska. Żaryn: Ten kryzys nie skończy się ot tak... 07:08 – Uspokojenie sytuacji na granicy z Białorusią nie oznacza, by odstąpiła ona od planu destabilizacji; Polska jest teraz wrogiem numer jeden Białorusi – mówił w sobotę 20 listopada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. 06:59 - Wspólnie z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadziliśmy ćwiczenia żołnierzy mające na celu przygotowanie ich do odpierania ataków rozzłoszczonego i agresywnego tłumu - ogłosił rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. 06:40 Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji po raz kolejny zapewniło o ochronie naszych granic w dzień i w nocy



