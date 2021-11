NA ŻYWO: Kryzys na granicy Polska-Białoruś. Najnowsze informacje

Sobota przebiegła spokojnie pod względem interwencji na polsko-białoruskiej granicy.

Migranci wciąż usiłują przedostać się nielegalnie przez granicę z Polską, ale takich prób jest zdecydowanie mniej niż w ostatnich tygodniach

Większość migrantów przeniesiono do centrum logistycznego. Migranci skarżą się, że nie dla wszystkich starczyło miejsca i coraz częściej dostrzegają, jak zostali wykorzystani przez białoruski reżim.

Relacja z wydarzeń na granicy Polska-Białoruś w niedzielę 21 listopada:

07:00 Rzecznik rządu informuje o spotkaniach, które ma odbyć premier Mateusz Morawiecki:

twitter.com 06:40 Sytaucja na granicy Polska-Białoruś od początku wzbudza skrajne emocje. Janina Ochojska zarzuciła prezydentowi Dudzie kłamstwo. Chodzi o to, co prezydent powiedział o kryzysie migracyjnym podczas swojej wizyty w Skopje.



Janina Ochojska do Andrzeja Dudy: Czemu pan kłamie? 06:20 16 Dywizja Zmechanizowana wspomina o pracach w rejonie przygranicznym:

twitter.com 06:00 Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn:

twitter.com



Czytaj też:

Granica Polska-Białoruś. Ratownicy PCPM pomogli czterem migrantom. „Ich stan był ciężki”