Niemcy odrzucają propozycję Białorusi w sprawie 2 tysięcy migrantów. „Rozwiązanie nie do zaakceptowania”

Białoruś zaproponowała, aby Unia Europejska przyjęła 2 tysiące migrantów, którzy koczują przy polsko-białoruskiej granicy, a wtedy reżim miał odesłać pozostałe 5 tysięcy migrantów do ich krajów. Reuters informował wówczas, że Łukaszenko rozmawiał o tej propozycji z kanclerz Merkel, która miała przedyskutować ten plan z partnerami z UE. W poniedziałek rzecznik niemieckiego rządu oświadczył jednak, że Niemcy takiej propozycji nie przyjmą. – Pomysł korytarza humanitarnego do Niemiec dla 2000 migrantów jest rozwiązaniem nie do zaakceptowania przez Niemcy czy Unię Europejską – powiedział Steffen Seibert, cytowany przez Reutersa.

Kanclerz Niemiec w ubiegłym tygodniu dwa razy rozmawiała telefonicznie z przywódcą Białorusi. Początkowo szczegóły rozmowy owiane były tajemnicą, jednak w mediach pojawia się coraz więcej informacji o poruszonych kwestiach.Aleksandr Łukaszenka przekazał, że podczas rozmowy z Angelą Merkel padła propozycja rozwiązania konfliktu na polsko-białoruskiej granicy. Nie podano jednak, jaka dokładnie miałaby to być propozycja. Strona białoruska podawała, że podczas rozmowy zgodzono się, by nie eskalować konfliktu, a także udzielić migrantom jak największej pomocy humanitarnej.

Granica polsko-białoruska. Jest najnowszy raport Straży Granicznej

Według białoruskich władz, przy polsko-białoruskiej granicy wciąż przebywa 7 tysięcy migrantów. Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby odnotowano 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.W najnowszym raporcie poinformowano także, że wobec 58 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Za pomoc w próbach nielegalnego przekroczenia granicy zatrzymano 3 osoby. Z kolei od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tys. prób.

Podczas konferencji prasowej rzeczniczka Straży Granicznej mówiła także o lotach powrotnych do Iraku, które ma organizować strona polska. – Pierwszy lot na razie jest w planach, nie wiadomo kiedy dokładnie się odbędzie. Współpracujemy w tym zakresie ze stroną iracką. Planujemy zorganizowanie dużego lotu czarterowego. Są tu określone procedury. Musi być zgoda strony irackiej na przyjęcie tych osób, potwierdzenie tożsamości – stwierdziła.

