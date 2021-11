NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najważniejsze informacje z 24 listopada

Mateusz Morawiecki skierował list do posłów Parlamentu Europejskiego. Zawarł w nim siedem zasad, które „pozwolą przejąć inicjatywę Europie i zablokować działania Putina i Łukaszenki”



Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ostrzega, że uspokojenie sytuacji na granicy nie powinno usypiać naszej czujności. – Reżim Łukaszenki wciąż poszukuje nowych kierunków, żeby sprowadzać cudzoziemców na Białoruś. Mamy sygnały, że w najbliższym czasie może ulec intensyfikacji wykorzystanie trasy między Moskwą a Mińskiem do celów zasilenia tego kryzysu organizowanego przez służby białoruskie – przekazał



Jak dowiedział się „Wprost”, premier Mateusz Morawiecki poleci w tym tygodniu do Wielkiej Brytanii na spotkanie z premierem Borisem Johnsonem. Mają rozmawiać na temat politycznych sankcji dla Białorusi



Elżbieta Witek poinformowała, że przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii przyjęli wspólne stanowisko w sprawie kryzysu migracyjnego przy granicy polsko-białoruskiej



Z danych Straży Granicznej wynika, że 22-23 listopada odnotowano 174 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Wobec 66 cudzoziemców funkcjonariusze SG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP



W nocy z 22 na 23 listopada na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę

Policjanci zatrzymali sześć osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to 2 obywatele Uzbekistanu i obywatele Kazachstanu, Turcji, Sri Lanki, a także obywatel Polski. Kurierzy chcieli przewieźć w samochodach 23 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę



7:59 MON pokazało najnowsze zdjęcia z granicy polsko-białoruskiej



twitter.com 7:40 Jak ustalił „Wprost”, premier Mateusz Morawiecki spotka się w czwartek nie tylko z kanclerz Angelą Merkel, ale także z Olafem Scholzem, który niebawem zastąpi ją na stanowisku. Oprócz kryzysu na granicy polsko-białoruskiej tematem rozmowy może być także rurociąg Nord Stream 2





Nieoficjalnie: Morawiecki o kryzysie na granicy będzie rozmawiał nie tylko z Merkel, ale też jej następcą 7:20 - Jestem zaskoczony decyzją Parlamentu Europejskiego, świadczy o braku rozeznania w rzeczywistości. Politycy nie chcieli usłyszeć o realiach ze strony szefa rządu państwa, które jest państwem frontowym - stwierdził wiceszef MSZ Paweł Jabłoński komentując doniesienia, że PE odmówił Mateuszowi Morawieckiemu wystąpienia podczas debaty o Białorusi 7:15 Wiceminister Paweł Jabłoński z MSZ: Nie można przyjąć założenia, że po nałożeniu sankcji sprawa sama się rozwiąże. Koniczne jest wywieranie dalszej presji na Aleksandra Łukaszenkę. Konieczne jest doprowadzenie do tego, by Łukaszenka nie mógł już sprowadzać ludzi i umożliwił im powrót 7:02 - Reżim Alaksandra Łukaszenki zdał sobie sprawę, że nie da się wziąć szturmem polskiej granicy i że należy doprowadzić do przedłużania kryzysu tak, by zapomniano o jego przyczynach; my podkreślamy: to nie jest kryzys humanitarny, tylko sztucznie wywołany kryzys polityczny - powiedział PAP szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch 6:50 Policja zatrzymała kolejnego kierowcę przewożącego osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. W samochodzie mieszkańca woj. mazowieckiego jechało pięciu Irakijczyków 6:28 Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem z poprawkami nowelizacji ustawy o ochronie granicy



twitter.com 6:15 Granica polsko-białoruska. Spotkania premiera



Dziś premier Mateusz Morawiecki spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Szef rządu będzie również rozmawiał z premierem Słowenii Janezem Janszą 6:13 Uchwaloną w minioną środę nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej we wtorek w Senacie zajmowały się Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział w poniedziałek w TVN24, że Izba będzie głosować nad nowelą prawdopodobnie w piątek 6:05 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, w której będziemy informować o najważniejszych wydarzeniach dnia dotyczących kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej

Elzbieta Witek odpowiada Janinie Ochojskiej: Haniebna i bardzo nieodpowiedzialna wypowiedź