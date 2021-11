NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najważniejsze informacje z 26 listopada

25 listopada w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Głównymi tematami spotkania był kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy oraz kumulacja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan i szef BBN Paweł Soloch rozmawiali o sytuacji na granicy z Białorusią i kwestii Ukrainy. Polska otrzymała od Białego Domu „silne wsparcie”

– Sytuacja została wywołała przez to, że Białoruś w duchu ataku hybrydowego zwabiła migrantów na Białoruś właśnie i chce destabilizacji nie tylko Polski, ale całej UE. Dlatego z jednej strony pełna solidarność wobec Polski, a z drugiej strony oczywiście jasny przekaz, że mamy tutaj do czynienia z tematem między UE a Białorusią i wszystko to, co dzieje się na szczeblu bilateralnym musi być ściśle uzgadniane – powiedziała Angela Merkel po spotkaniu z Mateuszem Morawieckim

Pięć osób trafiło do szpitala po próbie siłowego sforsowania granicy polsko-białoruskiej w okolicach Czeremchy na Podlasiu

Z najnowszego raportu przedstawionego przez Straż Graniczną wynika, że 24-25 listopada zanotowano 375 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Jednocześnie funkcjonariusze wydali 56 postanowień o opuszczeniu Polski. Ponadto, zatrzymanych zostało 2 nielegalnych migrantów - obywateli Iraku

W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie w Lubuskiem wybuchł bunt. Grupa mężczyzn wybiła szyby, zdemolowana została również część wyposażenia. W międzyczasie cudzoziemcy wykrzykiwali „freedom” („wolność” – red.). Mieli również wskazywać, że celem ich podróży nie jest Polska



6:53 Według „Gazety Lubuskiej” w ośrodku, w którym doszło do buntu, trwały przygotowania do odesłania do Iraku grupy kilkudziesięciu mężczyzn, którzy nie spełnili warunków potrzebnych do uzyskania prawa pobytu. Prawdopodobnie mogło to być przyczyną wszczęcia buntu przez część migrantów. 6:44 Nagranie z incydentu pokazała także Straż Graniczna



twitter.com 6:30 Lubuska policja informuje, że po próbie sforsowania ogrodzenia strzeżonego ośrodka w Wędrzynie, w którym znajduje się ponad 600 imigrantów, sytuacja została ustabilizowana



twitter.com 6:13 26 listopada premier Mateusz Morawiecki spotka się w Londynie z szefem rządu Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Wiodącym tematem rozmów będzie sytuacja na polsko-białoruskiej granicy.



„Prowadzone przez reżim Łukaszenki działania hybrydowe spotykają się ze stanowczą reakcją światowych liderów. Wielka Brytania solidaryzuje się z naszym krajem, jako członek NATO i wieloletni przyjaciel Polski” – podano w krótkim komunikacie na stronie polskiego rządu



Mateusz Morawiecki spotka się z Borisem Johnsonem. Wskazano dwa tematy 6:05 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, w której będziemy informować o najważniejszych wydarzeniach dnia dotyczących kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej

„Bunt” w ośrodku dla migrantów w Wędrzynie. Powybijane szyby i próba sforsowania ogrodzenia