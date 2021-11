Prezydent Trzaskowski, arcybiskup Nycz i rabin Schudrich zbierają dary dla migrantów. „Ze smutkiem i niepokojem patrzymy na Wschód”

„W ostatnich tygodniach wszyscy ze smutkiem i niepokojem patrzymy na Wschód, gdzie na granicy polsko-białoruskiej migranci i uchodźcy, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, doświadczają bólu, głodu i zimna, pozbawieni są opieki prawnej oraz medycznej” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, arcybiskupa Kazimierza Nycza i naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha.

Oświadczenie zostało również podpisane przez biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzego Samca, Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Marka Marię Karola Babiego, Księdza Bogdana Krubę w imieniu Kościoła Greckokatolickiego i Księdza Doroteusza Sawickiego w imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Partnerem miejskiej inicjatywy jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

„Sygnatariusze listu apelują o wspieranie organizacji pomocowych, zarówno religijnych, jak i świeckich, które już wcześniej rozpoczęły swoje działania w przygranicznej strefie. Ponadto w dniach 20-21 listopada w kościołach i wspólnotach religijnych przeprowadzona zostanie zbiórka na rzecz potrzebujących przy wschodniej granicy Polski” – informuje stołeczny ratusz.

Warszawa zbiera dary dla migrantów na polsko-białoruskiej granicy

Tydzień później, czyli 27 i 28 listopada, Warszawa organizuje zbiórkę dla gmin powiatu hajnowskiego, której celem jest wsparcie migrantów. Dary mieszkańców Warszawy trafią m.in. do Czeremchy, Białowieży, Hajnówki. Jak czytamy w komunikacie, gminy powiatu hajnowskiego do wsparcia uchodźców potrzebują przede wszystkim: wody w małych buteleczkach, mleka dla dzieci w proszku, smoczków do butelek, smoczków do ssania, butelek do rozrabiania mleka, koców termicznych, nutridrinków w saszetkach i słoiczków dla dzieci. Potrzebne są również batoniki, suchary, wafle, herbatniki czy chrupki, ale również dziecięce buty zimowe, czapki i szaliki.

Pełn listę potrzebnych darów i miejsc, gdzie odbędzie się zbiórka, można znaleźć na stronie warszawskiego ratusza. „Dobrze, aby były to rzeczy nowe lub o niewielkim stopniu zużycia. Dary, które okażą się nieprzydatne w nadgranicznych gminach, zostaną przekazane potrzebującym w Warszawie” – informują urzędnicy. I podkreślają, że przyjmowane będą wyłącznie dary rzeczowe, a nie finansowe.

