Kryzys na granicy. Są doniesienia o lotach z Mińska, migranci opuszczają Białoruś

Rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn stale na Twitterze zamieszcza informacje dotyczące kryzysu na granicy. W sobotę 27 listopada podsumował, jak przedstawia się sytuacja migrantów w Mińsku.

Kryzys na granicy. Żaryn: Planowane są kolejne loty

Według informacji, które zamieścił w sieci, w piątek 26 listopada ze stolicy Białorusi odleciało około 400 osób, wszystkie miały wyruszyć do Iraku. Co więcej, jak napisał Żaryn, z Mińska do Iraku lub Syrii, dotychczas miało dolecieć ponad 1500 osób.

„Już ponad 1500 osób wróciło z Białorusi do Iraku i Syrii. Planowane są kolejne loty. (...). Na Białorusi wciąż przebywa duża grupa osób, które będą wykorzystywane przez Łukaszenkę do destabilizowania naszej granicy. Ostatnio w Bruzgach dyktator osobiście zachęcał cudzoziemców do ataków na Polskę i Polaków” – podsumował na Twitterze Żaryn.

Ilu Irakijczyków wróciło do kraju z Białorusi? Są szacunki

Dokładniejsze dane od rzecznika podała na Twitterze białoruska dziennikarka Hanna Liubakowa, która powołała się na szacunki irackich linii lotniczych.

Z jej informacji wynika, że dokładnie 1458 obywateli Iraku opuściło Białoruś. „Ministerstwo Transportu Iraku potwierdziło odlot czwartego samolotu Iraqi Airways z Mińska na lotniska w Irbilu i Bagdadzie. Według irackich linii zabrano 420 osób” – napisała Liubakowa.

