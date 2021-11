NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje

Po stronie białoruskiej wciąż koczują grupy cudzoziemców, którzy co pewien czas podejmują próby nielegalnego sforsowania granicy z Polską.

Do Iraku i Syrii wracają migranci oszukani przez reżim Aleksandra Łukaszenki, którym nie udało się przedostać do Unii Europejskiej. Mowa już o ponad 1,5 tys. osób.

Zapraszamy do obserwowania z nami najnowszych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej.

08:12 Sytuacja na granicy z Białorusią. Nowe dane Straży Granicznej



Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby granicę polsko-białoruską nielegalnie usiłowały przekroczyć 92 osoby. Doszło też do próby siłowego forsowania granicy.



twitter.com 08:09 Posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira poinformowała, że wraz z przedstawicielką Zielonych Urszulą Zielińską otworzyła na terenie Białowieży, która znajduje się na terenie objętym stanem wyjątkowym, biuro poselskie.



"Liczymy na współpracę z lokalnym samorządem, organizacjami pomocowymi, Strażą Graniczną i służbami w celu rozwiązania kryzysu humanitarnego na granicy" - napisała polityk.



twitter.com 08:04 Kryzys na granicy. Zatrzymano 33 migrantów



Resort obrony narodowej informuje, że białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę.



twitter.com 07:37 – W mediach widać agresywnych migrantów próbujących forsować granicę. Ja przy płocie na granicy nie byłam. Ja spotykam tych ludzi na dalszym etapie. I nie widzę żadnej agresji. Widzę tylko przerażonych i umęczonych ludzi – mówi "Wprost" Jolanta Sobesiuk, tłumaczka, która pomaga migrantom na granicy.



Tłumaczka migrantów: „Ci ludzie patykami grzebali w lesie zmarłych z wycieńczenia towarzyszy. Te historie zostaną ze mną do końca życia” 07:10 Premier Morawiecki w dpa: Nasza granica jest dość szczelna



Niemiecka agencja informacyjna dpa opublikowała wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Jednym z wątków, wokół których toczy się rozmowa, jest kryzys na granicy polsko-białoruskiej.



– Mamy 15 tys. strażników granicznych, a Frontex posiada do 1200 funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej dla wszystkich zewnętrznych Unii Europejskiej. Oprócz straży granicznej, mamy też 15 tys. żołnierzy. Nasza granica jest więc dość szczelna. I chronimy Europę przed kolejnym kryzysem migracyjnym – mówił premier Morawiecki. 06:53 Podlaska policja informuje, że naprawione zostały uszkodzenia powstałe po próbie siłowego przekroczenia granicy pod Tokarami.





twitter.com 06:18 Straż Graniczna patroluje nie tylko lądową część granicy, ale także 171-kilometrowy odcinek Bugu, który stanowi naturalną zaporę.



twitter.com 06:14 - Wygraliśmy bitwę z Mińskiem - ogłosił na łamach "Do Rzeczy" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.