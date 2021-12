NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje

Straż Graniczna informuje, że obecnie nie ma koczowisk migrantów przy granicy. Jak relacjonowała ppor. Anna Michalska, cudzoziemcy są przywożeni ciężarówkami, a służby białoruskie ułatwiają im próby forsowania tymczasowego płotu.

We wtorek, po kilku godzinach od decyzji Sejmu w sprawie ustawy o ochronie granicy państwowej, Andrzej Duda podpisał nowelizację.

Mariusz Kamiński natychmiast wydał na mocy nowych przepisów rozporządzenie związane z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej.



07:22 Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz na antenie Polskiego Radia 24 tłumaczył, że główna zmiana w ustawie ws. ochrony granicy dotyczy dziennikarzy na pograniczu, którzy będą mogli być obecni za zgodą komendanta właściwego Straży Granicznej. - Lada moment ruszy też centrum prasowe - zapowiedział Skurkiewicz. 07:14 Wiadomo już, które firmy zbudują mur na granicy polsko-białoruskiej. – Stalowe panele do budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej zostaną dostarczone przez konsorcjum dwóch polskich spółek – Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. i Mostostalu Siedlce – poinformował pełnomocnik do spraw przygotowania zapory Marek Chodkiewicz. 06:53 Na przejściu granicznym w Bobrownikach nadal czeka kolejka ciężarówek. Czas oczekiwania do rozpoczęcia odprawy wynosił w środę rano 24 godziny. 06:26 Wiceszef MSZ Marcin Przydacz w rozmowie z "Rzeczpospolitą" potwierdził, że duża część migrantów wróciła do swoich krajów. Podkreślił, że to nie oznacza jednak, że napór na granice wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki zakończył się.



- Idzie zima i trzeba mieć świadomość, że sprzyja to realizacji celów autokratów ze Wschodu. Jestem nastawiony dość kasandrycznie – wolałbym się mylić, ale trzeba być przygotowanym na pogarszającą się sytuację względem bezpieczeństwa wokół naszych granic. Chyba że zniechęcimy wschodnich sąsiadów naszą jednością i twardymi sygnałami - mówił Przydacz. 06:13 Od wtorku w pasie nadgranicznym obowiązują nowe zasady na mocy ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowe uprawnienia od razu wykorzystał Mariusz Kamiński, który przekazał, że od środy zaczną obowiązywać trzy rozporządzenia związane z ochroną wschodniej granicy. "Najważniejsze z nich dotyczy zakazu przebywania na obszarze, na którym dotychczas obowiązywał stan wyjątkowy. Przepisy wprowadzamy na trzy miesiące" - napisał.



