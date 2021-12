NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje

08:25 Granica polsko-białoruska. Nowe próby nielegalnego przekroczenia



Straż Graniczna podaje, że minionej doby doszło do 46 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 9 osób wydane zostały nakazy opuszczenia terytorium RP.



twitter.com 08:02 Patrole na granicy odbywają się z wykorzystaniem różnego sprzętu.



twitter.com 07:19 Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy do Polski przyjadą żołnierze z Estonii i Wielkiej Brytanii. Będą pomagać Polakom m.in. w konstruowaniu płotu tymczasowego na granicy.



twitter.com 06:45 Podlaska policja pokazuje, jak Białorusini oślepiali laserem i światłem stroboskopowym żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy interweniowali w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską.



twitter.com 06:17 Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska spotkała się z szefem MSZ Polski Zbigniewem Rauem.



twitter.com 06:05 Policja pokazała, jak teraz wygląda przejście graniczna Bruzgi-Kuźnica, na którym w listopadzie dwukrotnie dochodziło do prób przedarcia się do Polski dużych grup migrantów.



