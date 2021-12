Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Nowe informacje o incydentach

Po dużej intensyfikacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w połowie listopada, obecnie migrantów jest mniej, co skutkuje mniejszą liczbą prób nielegalnego przedostania się do Polski. Ppor. Anna Michalska ze Straży Granicznej informowała też, że nie ma już dużych koczowisk cudzoziemców w pobliżu płotu tymczasowego. Obcokrajowcy mają być za to przywożeni ciężarówkami w okolice granicy, pojawiły się także doniesienia Wojsk Obrony Terytorialnej, że migranci zajmują budynki białoruskiej straży granicznej.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Raport Straży Granicznej

Z najnowszych doniesień SG wynika, że miniona doba na granicy polsko-białoruskiej była raczej spokojna. Polskie służby odnotowały 62 próby nielegalnego dostania się do Polski. Do największej próby doszło około godz. 18.00, kiedy to funkcjonariusze Straży Granicznej z Czeremchy zatrzymali przy granicy 40 imigrantów. Komendanci SG wydali 10 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Za pomaganie migrantom zatrzymano cztery osoby: dwóch obywateli Ukrainy, obywatela Afganistanu oraz obywatela Polski.

Jak podkreślają polscy pogranicznicy, Białorusini nie ustają w próbach pomagania migrantom w przedarciu się do Polski. W czwartek służby reżimu Łukaszenki kilkakrotnie uszkadzały concertinę na odcinkach granicy ochranianych przez placówki SG w Michałowie i w Czeremsze. Podczas jej naprawiania służby polskie były oślepiane laserami.

Czytaj też:

Polscy przedsiębiorcy męczą się na Białorusi. „Jesteśmy zmuszeni do ograniczenia działalności”