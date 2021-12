NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje o kryzysie

Obserwujemy mniej prób przedarcia się przez granicę, ale grupy, które podchodzą, są dobrze przygotowane przez służby białoruskie – mówiła ppor. Anna Michalska. Wyjaśniła, że obcokrajowcy są wyposażeni w „różnorakie narzędzia”, często niebezpieczne.– Te osoby atakują polskie służby. Rzucają w nas kamieniami, petardami. Są sytuacje bardzo niebezpieczne. Tego nie obserwowaliśmy na początku fali migracyjnej – mówiła Michalska. – W sierpniu te grupy były duże, ale były spokojne. Nie było tej agresji, którą teraz obserwujemy – dodała.

Media informują, że do soboty samolotami przysłanymi przez irackie władze wróciło ponad 2,6 tys. osób.

Wzrasta napięcie na linii Rosja-Ukraina. Wzmożone działania Putina przy granicy z Ukrainą będą jednym z tematów rozmowy prezydenta Putina z prezydentem USA Joe Bidenem.

09:31 Działania Rosji przy granicy z Ukrainą mogą mieć również skutek migracyjny dla Polski?

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granicę przy wsparciu białoruskich służb - podaje Straż Graniczna. 08:03 Najnowsze doniesienia SG o przekroczeniach polskiej granicy:

Zmiana sytuacji na granicy z Białorusią. „Operacja hybrydowa przeradza się w pełzający konflikt” 07:18 Wiceszef MSWiA był także pytany, czy Polska przygotowuje się na ewentualne działania Rosji na granicy z Ukrainą. - Szykujemy się na różne scenariusze. Szlak uchodźców może iść przez Ukrainę, tam może dojść do wojny, a to się łączy z wieloma konsekwencjami także dla Polski. Różne scenariusze są rozważane - mówi. Polityk powołał się również na informacje wywiadowcze, także z USA, nie przywołując jednak szczegółów. - Wojna nie jest jednak scenariuszem najbardziej realnym - ocenił. 07:16 Wąsik dodał również, że polska strona ma rozpracowane siatki przerzutu migrantów przez Polskę. 07:10 - Zdajemy sobie sprawę, że Łukaszenka się przygotowuje. My także się szykujemy na kolejne ataki migrantów - mówi w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. 7:00 Jak pisze na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, "operacja hybrydowa przeciwko Polsce przeradza się w pełzający konflikt". 06:28 W poniedziałek pojawiały się informacje o proteście w ośrodku dla migrantów, stworzonym tymczasowo dla osób sprowadzonych na granicę. Migranci oczekują pomocy w dostaniu się do UE lub podjęcia jakiejkolwiek decyzji, która wyciągnie ich z patowej sytuacji. 06:18 Z Białorusi dochodzą informacje o oczekujących na pomoc migrantów:

