NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje z 8 grudnia

Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby (6-7 grudnia) odnotowano 116 prób nielegalnego przekroczeniagranicy polsko-białoruskiej. Ponadto, funkcjonariusze wydali 25 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski

Z raportu SG wynika, że doszło także do kolejnych incydentów. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granicę przy wsparciu białoruskich służb. Polscy funkcjonariusze byli oślepiani laserami, w ich stronę rzucano też kamieniami

- To nie Mińsk, tylko Moskwa, steruje kryzysem migracyjnym na polsko białoruskiej granicy – uważa rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak stwierdza w swoim oświadczeniu, cała operacja jest „elementem rosyjskiego planu”, dlatego na Kreml „należy wywierać presję, by zatrzymał się w swojej pełzającej agresji”

Przy polsko-białoruskiej granicy zaginęło 4-letnie dziecko migrantów z Iraku. Dziewczynka ostatni raz była widziana po polskiej stronie granicy w okolicach Nowego Dworu – podaje Onet. Straż Graniczna informuje jednak, że ostatniej doby wśród osób próbujących przekroczyć granicę „nie było dzieci”, a po informacji od aktywistów „przez kilka godzin przeszukiwano teren z lądu i z powietrza”



We wtorek 7 grudnia prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych odbyli wideorozmowę. Głównym tematem było rosyjskie zagrożenie dla Ukrainy. „Joe Biden wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i naszych europejskich sojuszników wzrostem liczebności rosyjskich sił okalających Ukrainę i dał do zrozumienia, że w przypadku eskalacji militarnej Stany Zjednoczone i sojusznicy odpowiedzą zdecydowanymi środkami militarnymi i innymi” – czytamy w komunikacie Białego Domu po rozmowie

8:10 Białoruś odpowiedziała na unijne sankcje i nałożyła zakaz importu na wiele produktów żywnościowych. Zapowiedziała, że chce zwiększyć dostawy od „państw zaprzyjaźnionych”. Embargo ma obowiązywać 6 miesięcy



Podlaska policja przekazała, że zwłoki mężczyzny, przy których był plecak i nigeryjski paszport, odnaleziono we wtorek 7 grudnia w lesie w rejonie Olchówki w gminie Narewka

wprost.pl 6:41 Powodem agresji migrantów wobec polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej może być spożycie alkoholu – podało MON na Twitterze. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała około 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było ich 8,9 tys., a w październiku 17,5 tys. 6:23 Stacja CNN podała z kolei, że administracja Bidena sprawdza możliwości ewakuacji obywateli USA z Ukrainy, gdyby Rosja dokonała inwazji na ten kraj. Według źródeł stacji, planowaniem „szeregu różnych scenariuszy” ewakuacji zajmuje się Pentagon. I choć w tym momencie ewakuacja nie jest konieczna, to sam fakt, że USA biorą taką opcję pod uwagę, ma pokazywać, jak poważna jest sytuacja



Jeszcze w trakcie trwania wideokonferencji agencja Bloomberg opublikowała doniesienia, że USA zabiegają, by w razie agresji Rosji na Ukrainę, wstrzymano wszelkie działania wokół Nord Stream 2 i zablokowano gazociąg. Biały Dom ma być w tej sprawie w kontakcie z Berlinem

