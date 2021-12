NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najważniejsze informacje z 9 grudnia

We wtorek 7 grudnia Straż Graniczna odnotowała 51 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Funkcjonariusze SG wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

„Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 35 osób (głównie ob. Iraku) forsowała granicę. Wszyscy zostali zatrzymani” – poinformowali w komunikacie mundurowi.



Ministerstwo Obrony Narodowej w mediach społecznościowych opublikowało zdjęcia notatek, które zostały znalezione „przy migrantach”. Resort informuje, że cudzoziemcy dostają informacje od białoruskich służb na temat sposobów nielegalnego przekraczania granicy.



