NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje z 10 grudnia

Kryzysy migracyjne do tej pory mogły kojarzyć się Polakom głównie z tym, co działo się w Meksyku, na Bałkanach albo w Grecji. Teraz problem dotknął naszej wschodniej granicy. Jak to się stało, że tysiące ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki przyleciało na Białoruś, by przedostać się do Unii Europejskiej? Na czym polega operacja „Śluza” i jakie wywołała skutki?



Straż Graniczna, MON i MSWiA codziennie informują o kolejnych incydentach na granicy. We wtorek 8 grudnia rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że „w miejscu, gdzie cudzoziemcy kontrolowani przez służby białoruskie , atakowali polską granicę, żołnierze WP znaleźli notatnik”. „W nim m.in. zapiski, które miały ułatwiać forsowanie granicy RP. Służby białoruskie organizują cudzoziemcom szkolenia, w jaki sposób atakować granicę” – napisał Stanisław Żaryn

We wtorek 8 grudnia odnotowano 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP wobec 23 osób. „Na odcinkach ochranianych przez placówki w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze duże grupy siłowo forsowały granicę ” – czytamy w komunikacie mundurowych

Jest najnowszy raport Straży Granicznej z granicy polsko-białoruskiej



Janina Ochojska zachęca do lektury raportu Grupy Granica o kryzysie migracyjnym przy granicy z Białorusią. Z informacji TVP Info wynika, że dokument miał także zostać rozesłany do innych europosłów



Uwaga! TVN: Operacja „Śluza" przy granicy. „Plan był taki, że UE przyjmie migrantów"
Część funkcjonariuszy wróciła już z granicy polsko-białoruskiej

W czwartek 9 grudnia prezydenci państw Bukaresztańskiej Dziewiątki - Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier - rozmawiali z Joe Bidenem. Szef Biura Polityki Międzynarodowej przekazał dziennikarzom, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim wirtualnego spotkania między prezydentami USA i Rosji, a także sytuacji na Ukrainie.
Po 16 latach Angela Merkel przestała pełnić funkcję kanclerza Niemiec. 8 grudnia jej następcą oficjalnie został Olaf Scholz. Kreml poinformował, że niemiecka polityk odbyła pożegnalną rozmowę z prezydentem Rosji. Z oficjalnego komunikatu rosyjskich władz wynika, że Władimir Putin miał ciepło podziękować za wieloletnią owocną współpracę. Ponadto, przywódca Rosji miał przekazać Angeli Merkel, że wniosła ona znaczący wkład w rozwój relacji rosyjsko-niemieckich