NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje z 12 grudnia

Straż Graniczna poinformowała w sobotę 11 grudnia, że dzień wcześniej odnotowano 41 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze SG wydali 10 postanowień o opuszczeniu Polski. Dodatkowo na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa 28 cudzoziemców siłowo forsowała granicę.

Dodatkowo migranci rzucali kamieniami w stronę polskich funkcjonariuszy i zniszczyli zasieki z drutu stalowego. W tym czasie Białorusini mieli oślepiać Polaków światłem stroboskopowym i laserami. Grupa cudzoziemców wdarła się na kilka metrów do Polski, ale została zatrzymana i odprowadzona do linii granicy.

Reporter „Wiadomości” TVP pojechał do Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu. Dziennikarz rozmawiał z Kurdami, którzy przez dłuższy czas koczowali przy granicy polsko-białoruskiej. Ostatecznie zdecydowali się na powrót do swojego kraju. Mężczyźni spędzili na Białoruski kilkanaście dni. Jeden z nich opowiedział, jak dostał się pod polską granicę.



8:50 Granica polsko-białoruska. Incydent z udziałem migrantów



W sobotę 11.12 granicę próbowały przekroczyć 52 osoby. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 55 agresywnych osób forsowała granicę. Jeden żołnierz Wojska Polskiego został trafiony kamieniem w twarz ,na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej



MON pokazało najnowsze zdjęcia z granicy



Ponad 300 tys. obywateli Ukrainy posiada ważne zezwolenia na pobyt w Polsce - przekazał rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Dodał, że stanowią oni prawie 57 proc. ogółu osiedlających się w kraju cudzoziemców. - - Znacząca intensyfikacja imigracji ukraińskiej jest zauważalna od 2014 r. i ma związek przede wszystkim z chęcią podejmowania pracy - podkreślił 7:37 Dramatyczna relacja z granicy polsko-białoruskiej. Reporter TVP rozmawiał z Kurdami, którzy po kilkunastu dniach koczowania na Białorusi zdecydowali się na powrót do kraju



Swiatlana Cichanouska opowiedziała o relacjach z Donaldem Tuskiem. Z takimi przyjaciółmi Białoruś na pewno wygra - podkreśliła liderka białoruskiej opozycji



Polskiej granic cały czas pilnują m.in. policjanci z Podlasia



twitter.com 6:07 Od momentu obowiązywania nowych przepisów o natychmiastowym wydalaniu cudzoziemców, którzy są w Polsce nielegalnie, zostało wydanych około 2 150 decyzji.



W grudniu migranci próbowali wtargnąć do Polski 658 razy. Łącznie od początku roku było niemal 40 tys. takich prób: 8,9 tys. w listopadzie; 17,5 tys. w październiku; 7,7 tys. we wrześniu; a ponad 3,5 tys. w sierpniu.

