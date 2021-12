NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje z 13 grudnia

Od wielu tygodni przy granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny. Każdego dnia Straż Graniczna informuje w swoich raportach o kolejnych incydentach. Z najnowszych doniesień polskich służb wynika, że w sobotę 11 grudnia granicę nielegalnie próbowały przekroczyć 52 osoby.

Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa 55 migrantów forsowała granicę. W wyniku zdarzenia ranny został jeden z polskich żołnierzy. Mężczyzna został trafiony kamieniem w twarz, na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iraku przekazało, że do kraju powróciło ponad 3,5 tysiąca migrantów, którzy przez jakiś czas koczowali przy granicy polsko-białoruskiej.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla „Wprost” zapytaliśmy, „jak bardzo prawdopodobne jest w Pana/Pani ocenie, że w najbliższych miesiącach Rosja zaatakuje Ukrainę”. Jak się okazuje, większość respondentów uważa, że Kreml może się zdecydować na interwencję zbrojną. Takie obawy wyraża 48,8 proc. badanych (13,6 proc. wybrało odpowiedź zdecydowanie prawdopodobnie, a 35,2 proc. raczej prawdopodobne).



6:22 Reporter „Wiadomości” TVP pojechał do Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu. Dziennikarz rozmawiał z Kurdami, którzy przez dłuższy czas koczowali przy granicy polsko-białoruskiej. Ostatecznie zdecydowali się na powrót do swojego kraju. Mężczyźni spędzili na Białoruski kilkanaście dni. Jeden z nich opowiedział, jak dostał się pod polską granicę



Wstrząsająca relacja migrantów z granicy. „Bili nas kijami po plecach i po twarzy” 6:06 Był na granicy polsko-białoruskiej miesiąc. Kilka razy ochraniał zawracanie migrantów na Białoruś. Niektórym rzucał wodę przez płot. Rozmawiamy z jednym z żołnierzy, który stacjonował w obozowisku w przygranicznym Szudziałowie



Żołnierz o zawracaniu migrantów na granicy: W milczeniu, posłusznie szli na drugą stronę. To zawsze było w nocy