NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje z 14 grudnia

Straż Graniczna poinformowała w najnowszym raporcie, że w niedzielę 12 grudnia granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć 88 osób. Łącznie od początku grudnia odnotowano 838 takich prób.

Służby przekazały także informację o kolejnym incydencie. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku grupa 60 agresywnych osób siłowo forsowała granicę. – Cudzoziemcy rzucali kamieniami, kawałkami drewna, oślepiali polskich funkcjonariuszy i żołnierzy światłami stroboskopowymi — przekazała rzecznik Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Z informacji przedstawicielki SG wynika, że w pewnym momencie 27 osobom udało się przedrzeć przez zaporę z drutu żyletkowego. Zostali jednak szybko zatrzymani przez funkcjonariuszy i odprowadzeni do linii granicznej. Byli to głównie obywatele Iraku i Syrii.

W poniedziałek zebrała się unijna Rada ds. Zagranicznych, podczas której nałożono nowe sankcje na powiązaną z Rosją Grupę Wagnera. Z kolei szef dyplomacji UE przekazał, że Unia „ma scenariusze” w razie agresywnych działań Rosji.



Ambasada USA w Rosji informuje, że zastępca sekretarza stanu USA Karen Donfried udaje się z wizytą do Kijowa i Moskwy. Powodem są działania Rosji przy granicy z Ukrainą.

Jak podaje Reuters, Aleksander Łukaszenka ponownie ostrzegł, że Białoruś może zawiesić tranzyt gazu ziemnego przez swoje terytorium do Europy. Miałaby to być odpowiedz na nowe sankcje nałożone na Mińsk przez Zachód.

9:17 W mediach społecznościowych pojawiły się nowe zdjęcia z granicy polsko-białoruskiej



twitter.com 8:43 Straż Graniczna poinformowała w najnowszym raporcie, że ostatniej doby (13 grudnia) 80 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. W rejonie doszło także do kolejnego incydentu. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze grupa 20 osób siłowo forsowała granicę. Okolice Czeremchy sprzyjają takim próbom, bo nie ma tam zbyt wielu cieków wodnych i są gęste lasy.



- Służby białoruskie nie kryją się z tym, że pomagają cudzoziemcom w siłowym przekraczaniu granicy. Oślepiają nas laserami, światłami. Często dochodzi do prowokacji, że rzucają kamieniami w stronę żołnierzy, naszych funkcjonariuszy i policjantów. Czynny udział z ich strony to już codzienność - stwierdziła Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 7:44 Mateusz Morawiecki odwiedził Budapeszt, gdzie spotkał się z premierem Węgier, Słowacji i Czech w ramach kolejnego szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej. Tym razem grupa V4 obradowała w rozszerzonym składzie – z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie.



Politycy szczególną uwagę poświecili aktualnym zagrożeniom związanym z nielegalną migracją i kryzysem wywołanym cenami energii. Podczas spotkania w Budapeszcie, prezydent Emmanuel Macron przedstawił priorytety francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej uwzględniające m.in. politykę migracyjną i azylową.



twitter.com 7:20 Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki spotkał się w poniedziałek z delegacją organizacji Lekarze Bez Granic. MSWiA podało, że tematem rozmowy była sytuacja na granicy Polski z Białorusią



twitter.com 6:49 „Bild” podał, że Angela Merkel miała blokować dostawy broni na Ukrainę. Gazeta powołuje się na źródła potwierdzające słowa ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa z wywiadu dla „Financial Timesa”, o tym, że Niemcy zablokowały prowadzone w ramach NATO zakupy dla ukraińskiej armii. Weto na zakup broni miała też postawić Holandia



6:26 Granica polsko-bialoruska. Policja o incydnecie



Podlaska policja poinformowała, że podczas interwencji związanej z próbą siłowego przekroczenia granicy w rejonie Wólki Terechowskiej funkcjonariusze zostali zaatakowani. W ich stronę poleciały kamienie. Żaden z policjantów nie odniósł obrażeń, jednak uszkodzonych zostało kilka samochodów



twitter.com 6:10 Klaudia Jachira oraz Urszula Zielińska ponownie nie zostały wpuszczone do swojego biura w poselskiego w Białowieży. Zgody na wjazd odmówił policja.



Granica polsko-białoruska. Jachira i Zielińska niewpuszczone do swego biura 6:04 W lutym 2022 roku na Białorusi ma się odbyć referendum w sprawie zmian w konstytucji. Jakich dokładnie – tego jeszcze reżim Aleksandra Łukaszenki nie ujawnił, a być może wciąż jeszcze sam tego nie wie. Gra toczy się o usunięcie dyktatora z urzędu prezydenta. Co nie znaczy, że o jego rezygnację z władzy



