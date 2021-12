NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje z 15 grudnia

Straż Graniczna poinformowała w najnowszym raporcie, że ostatniej doby (13 grudnia) 80 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. W rejonie doszło także do kolejnego incydentu. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze grupa 20 osób siłowo forsowała granicę.

Podlaska policja poinformowała, że podczas interwencji związanej z próbą siłowego przekroczenia granicy w rejonie Wólki Terechowskiej funkcjonariusze zostali zaatakowani. W ich stronę poleciały kamienie. Żaden z policjantów nie odniósł obrażeń, jednak uszkodzonych zostało kilka samochodów.

We wtorek 14 grudnia zapadł wyrok m.in. w sprawie męża Swiatłany Cichanouskiej, Siarhieja. Zatrzymany przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku opozycjonista (najpierw w wyborach startował on, nie jego żona – red.) został skazany na 18 lat kolonii karnej. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na 16 lat skazani zostali Artiom Szakow i Dymitr Popow, na 15 – Ihar Łosik i Wladim Cyganowicz, a na 14 – Mikałaj Statkiewicz.

W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej przebywa 160 migrantów. Część z nich od niedzieli 12 grudnia nie przychodzi do stołówki na posiłki. Chcą, by umożliwiono im opuszczenie placówki.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował o identyfikacji białoruskiego generała, który miał być obecny podczas szturmu na polską granicę w Kuźnicy. 16 listopada, czyli podczas dużego szturmu migrantów na granicę przy Kuźnicy, obecny był gen. mjr Roman Podliniew. To zastępca szefa białoruskich służb granicznych, który funkcję tę pełni od 2019 roku.

twitter.com 8:16 Straż Graniczna poinformowała w najnowszym raporcie, że ostatniej doby (14 grudnia) 29 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. W rejonie doszło także do kolejnego incydentu. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze grupa 40 agresywnych osób siłowo forsowała granicę. W stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz polskich żołnierzy poleciały kamienie. W związku z incydentem zatrzymano kilkanaście osób - to obywatele Iraku oraz Syrii.



Incydenty przy granicy. Migranci rzucali kamieniami w żołnierzy, cztery osoby utknęły na bagnach 7:29 Żołnierze WOT z 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady OT wspierali wczoraj pograniczników i strażaków w akcji ratowniczej podjęcia nielegalnych migrantów na bagnach w okolicach zalewu Siemianówka, na terenie gminy Michałowo na Podlasiu 6:33 Siarhiej Cichanouski i inny opozycjoniści białoruscy usłyszeli wysokie wyroki więzienia. Wyrok reżimu oprotestowują m.in. czołowi polscy politycy. Andrzej Duda zapewnił o solidarności z więzionymi. „Jestem pod wrażeniem odwagi Białorusinek i Białorusinów, których walka przypomina naszą walkę przeciwko reżimowi komunistycznemu” – napisał prezydent Polski. 6:10 Migranci protestują w ośrodku dla cudzoziemców. Robią to w celu wywarcia presji na polskich władzach i wypuszczenia ich ze strzeżonego obiektu. Problem w tym, że polskie przepisy nie przewidują takiego rozwiązania



Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podkreślał, że migranci trafili do ośrodka na mocy decyzji sądu i tylko kolejne rozstrzygnięcia sądowe w ich sprawie pozwolą im na jego opuszczenie





