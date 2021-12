NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje z 17 grudnia

W czwartek 16 grudnia Straż Graniczna informowała o kolejnych nielegalnych próbach przekroczenia granicy. Doszło także do prób forsowania granicy. Dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych.

Rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych informował o specjalnych instruktażach rozsyłanych do migrantów, w których zaleca się im określony sposób zachowywania w towarzystwie odwiedzających centrum legislacyjne przedstawicieli.

W nocy z środy na czwartek policja weszła do Punktu Interwencji Kryzysowej Klubu Inteligencji Katolickiej na Podlasiu, który zajmuje się pomocą migrantom. Sytaucja ta wywołała szerokie oburzenie.

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na granicy z Ukrainą. Domaga się w niej, aby Federacja Rosyjska natychmiast wycofała wszystkie swoje siły zbrojne.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

07:30 Premier w Brukseli: Zbudowaliśmy właściwą ocenę ryzyk, które występują na wschodniej flance NATO. To jest niezwykle ważne. Było to bardzo potrzebne, bo świadomość tych ryzyk była bardzo nierówno rozłożona w Unii Europejskiej.

twitter.com 07:00 "Służby białoruskie są wciąż zainteresowane eskalacją napięcia na naszej granicy. Polska pozostaje obecnie najważniejszym celem agresji reżimu Łukaszenki" - przekonuje we wpisie na Twitterze rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn. 06:05 Nie milkną echa nocnej akcji policji na Podlasiu. Oto komunikat Gminy Żydowskiej w Warszawie:

facebook.com

Wejście policji do KIK porównane do stanu wojennego. Janina Ochojska komentuje