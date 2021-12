Emil C. zdezerterował na Białoruś, Żandarmeria wszczyna śledztwo. Żołnierzowi grozi wiele lat więzienie

W piątek 17 grudnia media białoruskie i rosyjskie media poinformował, że polski żołnierz uciekł na Białoruś po tym, jak opuścił posterunek przy polsko-białoruskiej granicy. Żołnierz miał porzucić posterunek, zostawić broń i przejść na białoruską stronę, prosząc tam o azyl. Informację o dezercji potwierdził też szef MON Mariusz Błaszczak, który poinformował też o wyciągnięciu konsekwencji wobec jego przełożonych.

Dezerterowi na Białoruś grozi 10 lat wiezienia

Komunikat w tej sprawie wydała także Żandarmeria Wojskowa.