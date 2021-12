NA ŻYWO: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej, prezydent Duda na Ukrainie. Nowe informacje

Granicy polsko-białoruskiej nadal strzegą tysiące funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego. Wciąż dochodzi do prób nielegalnego jej forsowania przez migrantów prowokowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki.



W piątek media obiegła informacja o polskim żołnierzu, który zdezerterował na stronę białoruską. Nieoficjalnie media informują, że mężczyzna, który udzielił reżimowej telewizji kłamliwego wywiadu, mógł zostać wcześniej zwerbowany przez białoruskie służby.

Rosja oficjalnie przedstawiła żądania dotyczące Ukrainy. Putin chce m.in., by NATO zobowiązało się do nieprzeprowadzania ćwiczeń wojskowych na jej terytorium.

Tymczasem parlament Ukrainy przyjął ustawę zezwalającą na manewry z udziałem zachodnich armii.

W poniedziałek na Szczycie Trójkąta Lubelskiego w Hucie (obwód iwanofrankiwski) na Ukrainie spotkają się prezydenci Litwy, Ukrainy i Polski. Planowane jest podpisanie wspólnej deklaracji.

Śledzimy najnowsze informacje i relacjonujemy je dla Państwa.

07:18 - Właściwie każdej nocy mamy atak otwarty. Za migrantami, którzy rzucają kamieniami, oślepiają naszych funkcjonariuszy, stoją samochody białoruskich funkcjonariuszy - tłumaczył Maciej Wąsik. 07:15 - Napór migrantów jest mniejszy niż jeszcze kilka tygodni temu. Jednak wygląda na to, że Łukaszenka się przegrupowuje, będzie nadal stosował agresywną politykę wobec Polski - mówił w Radiowej Jedynce Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA. 06:55 Emil Czeczko, który zdezerterował na Białoruś, w tym roku został skazany za pobicie matki. Mężczyzna miał zakaz zbliżania się do niej - potwierdza poniedziałkowa "Rzeczpospolita". 06:25 - Polska spokojnie ale bardzo poważnie podchodzi do sprawy ukraińskiej i że Ukraina oczywiście może liczyć na nasze wsparcie. Stąd wizyta prezydentów Polski i Litwy na Ukrainie, która właśnie się zaczyna - mówi "Wprost" minister Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.



Minister prezydenta Dudy dla „Wprost”: Komisja Europejska buduje żelazną kurtynę 06:06 Policjanci z Krakowa znaleźli 9 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską i oczekiwały na przemytników.



twitter.com