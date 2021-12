NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Nowe informacje

W poniedziałek Stanisław Żaryn poinformował, że z Polski deportowany został w listopadzie obywatel Tadżykistanu, który nielegalnie przekroczył granicę od strony Białorusi. Odilkhon S. okazał się zwolennikiem tzw. Państwa Islamskiego.

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy podpisali wspólną deklarację w ramach Trójkąta Lubelskiego. Przywódcy wyrazili wspólne stanowisko wobec działań Kremla. Zdecydowane oświadczenie wygłosił Andrzej Duda.

Amnesty International opublikowała raport dotyczący traktowania migrantów przez polskich i białoruskich pograniczników. Cudzoziemcy relacjonują pushbacki wykonywane przez Polaków, skarżą się na straszenie psami i bicie przez Białorusinów.

08:45 Granica polsko-białoruska. Zarzuty dla dezertera



Dezerter Emil Cz. usłyszał prokuratorskie zarzuty. Za dezercję grozi mu nawet 10 lat więzienia - poinformował portal tvp.info.



Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Emilowi Cz. wydał Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ. Możliwe jest wydanie listu gończego za mężczyzną. 08:24 W poniedziałek 20 grudnia granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć 26 osób. Jak podkreśla Straż Graniczna, to od początku sierpnia najmniejsza liczba dobowych prób nielegalnego przekroczenia granicy

Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży grupa 10 cudzoziemców siłowo forsowała granicę.



07:25 - Jeśli NATO będzie nadal ignorować obawy Moskwy dotyczące jej bezpieczeństwa, Rosja jest gotowa na działania militarne - powiedział w rozmowie z TASS wiceszef MSZ Rosji, Siergiej Riabkow. 06:52 Dziennikarz TOK FM Piotr Maślak usłyszał w prokuraturze zarzut zniesławienia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Relacjonujący zdarzenia z granicy polsko-białoruskiej dziennikarz napisał: „Nie potrafię tego nazwać inaczej, strażnicy graniczni, którzy zabraniają dostarczyć wody i dopuścić lekarzy do uchodźców, mogą sobie przyczepić naszywki SS. Tamci też wykonywali rozkazy. A jak Wam każą strzelać do uchodźców, też wykonacie rozkaz?" 06:34 "Fakt" publikuje kolejne doniesienia dotyczące przeszłości dezertera Emila Czeczko. Jak informowały wcześniej inne media, sąd uznał, że mężczyzna znęcał się nad matką.



06:22 Z sondażu ukraińskiej grupy badań socjologicznych „Rating" wynika, że 61 proc. Ukraińców nie ufa swojemu prezydentowi, Wołodymyrowi Zełeńskiemu. 06:15 6. Brygada Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego opublikowała zdjęcia z patrolu przy granicy polsko-białoruskiej.



twitter.com