NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Nowe informacje

08:17 Granica polsko-białoruska. 18 osób próbowało nielegalnie wejść do Polski



We wtorek 21.12 granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć 18 osób.

Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży kilkuosobowa grupa cudzoziemców próbowała siłowo przekroczyć granicę, rzucając kamieniami w polskie patrole. Nikt na tym odcinku nie przekroczył granicy.



twitter.com 07:24 - Wczorajszy dzień był wyjątkowo spokojny, do godz. 16 tylko kilka osób próbowało przekroczyć granicę. Wygląda na to, że mamy chwilę oddechu. Pewnie jednak Łukaszenka zadba o to, żebyśmy w święta mieli co robić - mówił w Polskim Radiu 24 Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA. 06:33 Litwa kupi od USA ręczne przeciwpancerne pociski kierowane Javelin. Amerykański Departament Stanu zatwierdził potencjalną sprzedaż. Kontrakt ma być wart 125 mln dolarów. 06:12 Rzecznik Departamentu Stanu USA, Ned Price, wezwał ministerstwo obrony Rosji do tego, by nie rozpowszechniało fałszywych informacji na temat sytuacji wokół Ukrainy.