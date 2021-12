Granica polsko-białoruska. Poważne incydenty w święta? W relacjach przewija się konkretna data

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest napięta, a przedstawiciele służb codziennie informują o kolejnych incydentach. Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że minionej doby granicę Polski z terytorium Białorusi próbowało przekroczyć 48 osób. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Krynkach grupa 24 obywateli Iraku przeprawiła się na stronę polską przez rzekę Świsłocz pontonem. „Cudzoziemcom pomagały służby białoruskie” – czytamy we wpisie mundurowych na Twitterze. Wszyscy migranci zostali zatrzymani.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. 25 grudnia dojdzie do szturmu?

Z informacji reporterów RMF FM, którzy pojechali na Białoruś i w Bruzgach rozmawiali z migrantami przebywającymi w hali centrum logistycznego, wynika, że 25 grudnia może dojść do nasilenia prób nielegalnego przekraczania polskiej granicy. Wspomniana data miała przewijać się w relacjach migrantów. Tego dnia – jak mami cudzoziemców reżim Łukaszenki – ma zapaść decyzja, czy powstanie korytarz humanitarny z Białorusi do Niemiec. Takich planów nie ma.

Maciej Wąsik: Łukaszenka zadba o to, żebyśmy w święta mieli, co robić

O scenariuszu, w ramach którego w okresie świątecznym może dochodzić do wzmożonej liczby prowokacji ze strony białoruskiego reżimu, mówił wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Prognozujemy, że Alaksandr Łukaszenka zadba o to, żebyśmy w święta mieli, co robić. Jestem przekonany, że będą nowe odsłony konfliktu i musimy temu przeciwdziałać – zaznaczył Maciej Wąsik.

