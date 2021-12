Ile osób próbowało nielegalnie dostać się do Polski? Straż Graniczna podała najnowsze dane

Jak co dzień, Straż Graniczna poinformowała o liczbie nielegalnych prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Według danych z 23 grudnia 2021 roku granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 26 osób. Pogranicznicy podliczyli, że w grudniu 2021 roku prób przekroczenia granicy było 1,5 tys., a od początku roku – 39,5 tys.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy

Straż Graniczna wielokrotnie apelowała, by nie tracić czujności w kontekście sytuacji na granicy. Choć nie jest ona tak napięta jak w listopadzie, to nadal dochodzi do prób przekroczenia granic przez migrantów, którzy znajdują się po stronie białoruskiej.

Jak donosiło niedawno RMF FM, migranci, z którymi rozmawiali reporterzy rozgłośni, utrzymywali, że może dojść do pewnego nasilenia prób przekroczenia granicy w święta. Według ich relacji białoruskie służby opowiadały migrantom, że 25 grudnia powstanie korytarz humanitarny z Białorusi do Niemiec (a takich planów nie ma).

Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA, także opowiadał o takim scenariuszu: – Prognozujemy, że Alaksandr Łukaszenka zadba o to, żebyśmy w święta mieli, co robić. Jestem przekonany, że będą nowe odsłony konfliktu i musimy temu przeciwdziałać.

