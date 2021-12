Premier i szef MON na wigilijnym spotkaniu z żołnierzami. „Pusty talerz będzie w wielu rodzinach symbolizował was”

24 grudnia, w Wigilię, premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak, spotkali się z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej. Do świątecznego spotkania doszło w bazie wojskowej w miejscowości Nowa Łuka w woj. podlaskim, nieopodal granicy z Białorusią.

Świąteczne spotkanie szefa MON i premiera z żołnierzami

Zarówno szef rządu, jak i minister obrony narodowej, podkreślali wdzięczność wobec żołnierzy, którzy strzegą granicy i przez to nie mogą spędzić świąt z rodzinami. – To dzięki waszej służbie na pewno uniknęliśmy bardzo wielu niebezpieczeństw. Jesteśmy dumni z waszej służby i z waszej ofiarności. Życzę spokojnych i bezpiecznych świąt – mówił Mateusz Morawiecki. Premier życzył też, by rzeczywiście wigilijna noc dla osób na granicy była „cicha”.

– Jestem przekonany, że symboliczny pusty talerz będzie w wielu polskich rodzinach symbolizował was, waszą służbę, obecność na wschodniej granicy Polski i UE – służbę, która daje nam bezpieczeństwo – powiedział premier.

Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na to, że w trakcie konferencji, za jego plecami stała choinka przystrojona życzeniami m.in. od dzieci, w podzięce za służbę na granicy. Zaznaczał, że to dzięki żołnierzom i innym służbom „Polska jest bezpieczna”. – Atak hybrydowy wciąż trwa, ale częstotliwość prób forsowania granicy jest mniejsza. To dzięki temu, że każdego dnia służycie na granicy – mówił szef MON.

Czytaj też:

Ile osób próbowało nielegalnie dostać się do Polski? Straż Graniczna podała najnowsze dane