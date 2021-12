Incydent przy granicy polsko-białoruskiej. Migranci rzucali kamieniami w polskich żołnierzy

Straż Graniczna poinformowała w najnowszym raporcie, że ostatniej doby (25 grudnia) 47 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. W rejonie doszło także do kolejnego incydentu. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Mielniku grupa 28 agresywnych osób siłowo forsowała granicę. W stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz polskich żołnierzy poleciały kamienie. Byli oni także oślepiani laserami.

Granica polsko-białoruska. Ostrzeżenia przed szturmem



Z informacji reporterów RMF FM, którzy pojechali na Białoruś i w Bruzgach rozmawiali z migrantami przebywającymi w hali centrum logistycznego, wynikało, że 25 grudnia miało dojść do nasilenia prób nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

Wspomniana data miała przewijać się w relacjach migrantów. Reżim Łukaszenki oszukiwał migrantów, że tego dnia miała rzekomo zapaść decyzja, czy powstanie korytarz humanitarny z Białorusi do Niemiec. Takich planów oczywiście nie było. Migranci byli jednak w ten sposób podjudzani do podejmowania prób przekraczania granicy z Polską.

Maciej Wąsik: Łukaszenka zadba o to, żebyśmy w święta mieli, co robić

O scenariuszu, w ramach którego w okresie świątecznym może dochodzić do wzmożonej liczby prowokacji ze strony białoruskiego reżimu, mówił wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Prognozujemy, że Alaksandr Łukaszenka zadba o to, żebyśmy w święta mieli, co robić. Jestem przekonany, że będą nowe odsłony konfliktu i musimy temu przeciwdziałać – zaznaczał Maciej Wąsik.

