Jest list gończy za Emilem Cz. Grozi mu 10 lat więzienia

Żołnierz 11 Pułku Artylerii 16. Dywizji Zmechanizowanej Emil Cz. 16 grudnia porzucił posterunek w okolicach miejscowości Narewka i Siemianówka po polskiej stronie granicy, zostawił broń i przeszedł na białoruską stronę, prosząc tam o azyl. O sprawie stało się głośno dzień później. Niedługo po tym Emil Cz. wystąpił w białoruskiej propagandowej telewizji, gdzie kłamał, twierdząc m.in. jakoby Polacy zastrzelili przy granicy dwójkę aktywistów. W związku z dezercją minister Mariusz Błaszczak ukarał przełożonych 26-latka.

Pięć dni po dezercji, 21 grudnia, Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała o przedstawieniu mężczyźnie zarzutów. Chodzi o przestępstwo dezercji zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. By pociągnąć Emila Cz. do odpowiedzialności, konieczne było wydanie za nim listu gończego.

List gończy za żołnierzem, który uciekł na Białoruś

Taka decyzja zapadła 27 grudnia. List gończy wystawiła białostocka prokuratura. RMF FM informuje, że na razie nie został wydany międzynarodowy list gończy. Oznacza to, że Emil Cz. będzie mógł zostać zatrzymany i dostarczony do aresztu, jeżeli trafi w ręce funkcjonariuszy z Polski.

Mężczyzna prawdopodobnie nadal przebywa na Białorusi. Tamtejszy reżim wykorzystuje go w celach propagandowych, emitując kłamliwe wywiady z Polakiem.

Emil Cz. miał kłopoty z prawem

Emil Cz. w przeszłości miał już problemy z prawem. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 27 września 2021 r. został uznany za winnego znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją matką. W związku z popełnionymi przestępstwami został skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności. Sąd zobowiązał także oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, a także rzekł wobec Emila Cz. także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 50 m i bezpośredniego kontaktowania się z nią na okres roku od uprawomocnienia się wyroku.

Niedługo przed dezercją Emil Cz. został z kolei złapany na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu i marihuany.

