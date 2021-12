Jest list gończy za Emilem Cz. Grozi mu 10 lat więzienia

Żołnierz w nocy z 16 na 17 grudnia porzucił posterunek po polskiej stronie granicy, zostawił broń i przeszedł na białoruską stronę, prosząc tam o azyl. Niedługo po tym wystąpił w białoruskiej propagandowej telewizji, gdzie kłamał, twierdząc m.in. jakoby Polacy zastrzelili przy granicy dwójkę aktywistów.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała o przedstawieniu mężczyźnie zarzutów. Chodzi o przestępstwo dezercji zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. By pociągnąć Emila Cz. do odpowiedzialności, konieczne było wydanie za nim listu gończego.

Taka decyzja zapadła 27 grudnia. List gończy wystawiła białostocka prokuratura.

Więcej informacji wkrótce.