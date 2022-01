Sikorski krytycznie o słowach Ochojskiej. Po czym ocenił, że Eichmann mordował w „hurcie”, a na granicy jest „detal”

Janina Ochojska, obecna europosłanka (do PE dostała się z list Koalicji Europejskiej), wieloletnia działaczka humanitarna, od momentu wybuchu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej ostro krytykuje decyzje polskiego rządu. W niedawnym wywiadzie, opublikowanym przez „Politykę”, sięgnęła po porównania, które wywołały ogromne kontrowersje.

Ochojska wspomina o Eichmannie w kontekście wydarzeń na granicy

– Nie mam wątpliwości, że w Straży Granicznej są również przyzwoici ludzie, ale ich przyzwoitość ginie w konfrontacji z rozkazami. Gdy o tym myślę, przychodzi mi do głowy proces Eichmanna, który w Norymberdze też bronił się, mówiąc, że tylko wypełniał rozkazy – stwierdziła Ochojska, w zasadzie tylko zaostrzając swoją dotychczasową krytykę pod adresem SG.

Na te wypowiedzi Ochojskiej zareagował premier Mateusz Morawiecki, który ocenił m.in.: „To porównanie godzi nie tylko w honor polskiego munduru, ale przede wszystkim jest potwarzą dla ofiar niemieckiego barbarzyństwa, dla milionów pomordowanych przez niemieckich katów, takich jak Eichmann. To hańba, która domaga się przeprosin”.

Sikorski o słowach Ochojskiej: Na mój gust za mocne, jeśli kończy się śmiercią, to jednak w detalu, nie w hurcie

O te słowa Ochojskiej był pytany w środę Radosław Sikorski, także europoseł KO, w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski. – Porównywanie z Eichmannem to na mój gust za mocne, ale faktem jest, że żołnierz czy oficer Straży Granicznej nie ma obowiązku wykonywania nielegalnych rozkazów. A jeśli się każe komuś, zimą, porzucić jakichś ludzi w lesie, czy ich do tego lasu wywieźć, to mnie się wydaje, że to nie jest zgodne czy to z polską Konstytucją, czy... – mówił były szef MSZ.

Gdy prowadząca dopytywała go, czy jednak takie słowa Ochojskiej nie są nadużyciem, Sikorski ocenił bardzo obrazowo, że w przypadku Eichmanna można mówić o „hurcie” w kontekście liczby zmarłych, gdy na granicy... o „detalu”.

– Ja bym tego porównania nie użył, bo Eichmann to był autor przemysłowej zagłady ludzi. A tu mamy do czynienia... No, nawet jeśli się kończy śmiercią, to jednak w detalu, a nie w hurcie – powiedział.

