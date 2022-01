Niespokojnie na granicy z Białorusią. Cudzoziemcy próbowali siłowo wedrzeć się do Polski

W ostatnich tygodniach liczba osób, które nielegalnie próbują przekroczyć granicę polsko-białoruską wyraźnie spadła, ale na mniejszą skalę wciąż dochodzi do prób przedostania się na terytorium Polski. Z danych przekazywanych codziennie przez Straż Graniczną wynika, że najwięcej takich zdarzeń było w październiku ubiegłego roku. W poniedziałek służby poinformowały, że w niedzielę 9 stycznia granicę nielegalnie próbowało przekroczyć 49 osób, a poprzedniego dnia 10.

Granica polsko-białoruska. Kolejne incydenty

Ostatnie kilkadziesiąt godzin w strefie przygranicznej nie należą do spokojnych. Straż Graniczna przekazała, że dzisiaj grupa kilku cudzoziemców siłowo forsowała granicę na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku. „W stronę polskich patroli rzucane były kamienie, kłody drzewa, również przez służby białoruskie” – czytamy w komunikacie.

Do incydentów doszło też poprzedniej doby. W niedzielę rano funkcjonariusze zatrzymali 33 osoby, które chciały sforsować granicę na odcinkach pilnowanych przez placówki w Czeremsze i w Szudziałowie. W stronę polskich patroli rzucali kamieniami i petardami hukowymi. W incydencie ucierpiała funkcjonariusza Straży Granicznej., która z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało na Twitterze nagranie, na którym słychać okrzyki i wystrzały.

twitter

Na granicy z Białorusią powstaje zapora

Strona polska liczy na to, że do uspokojenia sytuacji na granicy polsko-białoruskiej przyczyni się postawienie tam stałego ogrodzenia. Pod koniec października ubiegłego roku weszła w życie ustawa o budowie zapory. W pierwszych dniach stycznia Straż Graniczna podpisała trzy umowy z wykonawcami instalacji. Bariera zostanie wybudowana na długości 186 km, a budowa zostanie podzielona na cztery odcinki, by przyspieszyć prace.

Czytaj też:

Żaryn reaguje na „rewelacje” dezertera. Emil Cz. domaga się wynagrodzenia od szefa MON