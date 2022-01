Straż Graniczna podsumowała ostatnie incydenty. „Grupy są zdeterminowane. Nie ma spokoju”

W poniedziałek przed południem odbyła się konferencja prasowa, na której rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska podsumowała, co działo się na granicy polsko-białoruskiej w ostatnich dniach i podała najnowsze statystyki.

Granica polsko-białoruska. Ile osób chciało dostać się do Polski?

W niedzielę doszło do 49 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, w sobotę takich prób było 10, w piątek – 36, w czwartek 18. Łącznie w tym miesiącu doszło już do 239 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. – 88 osób otrzymało postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Te osoby zostały też wpisane do rejestru jako osoby, które mają zakaz wjazdu do strefy Schengen na okres trzech lat – przekazała Michalska. – Część z tych osób próbowała przekroczyć granicę nawet dwu czy trzykrotnie. Już kolejne postanowienia nie były wydawane – zaznaczyła.

Przekazała też, że w niedzielę do Polski wjechało 76 opozycjonistów białoruskich. – Od sierpnia ubiegłego roku takich osób wjechało już ponad 24 tys. Oni ubiegają się głównie o ochronę międzynarodową w Polsce – poinformowała. Wśród zatrzymanych osób, które chciały dotrzeć w ostatnich dniach na terytorium Polski była między innymi sześciodobowa rodzina z Iraku.

Incydenty. Poleciały kamienie i petardy

Michalska wskazała też, że doszło do kolejnych incydentów. Grupy migrantów kilkukrotnie próbowały siłowo sforsować granicę. W stronę polskich patroli poleciały kamienie, kłody drewna i petardy hukowe. Ucierpiała funkcjonariuszka Straży Granicznej. Kobieta ma złamany nos. Rzeczniczka przekazała też, że w sobotę zatrzymano dwóch obywateli Indii, którzy pokonali rzekę Świsłocz. – Prawdopodobnie przeszli ją w miejscach, gdzie jest płytko. Mieli przemoczone ubrania. Nic nie wskazuje na to, żeby przedostali się na pontonach – wyjaśniła.

– Absolutnie nie można mówić, że sytuacja na granicy się ustabilizowała. Siłowych prób przekroczenia granicy jest sporo. Grupy są zdeterminowane. Nie ma spokoju – podsumowała Michalska.

Kryzys na granicy

W zeszłym roku Straż Graniczna odnotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Kumulacja nastąpiła w październiku, gdy granicę chciano przekroczyć 17,5 tys. osób. Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. w strefie przygranicznej obowiązuje zakaz przebywania, wprowadzony po wygaśnięciu stanu wyjątkowego. Obejmuje on 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim.

