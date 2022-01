Polskie żubry w śmiertelnej pułapce przy granicy. Znany dziennikarz apeluje do władz: Zróbcie coś, do cholery!

Płot, który powstał w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy od dawna wywoływał zaniepokojenie, jeśli chodzi o los migrujących zwierząt, w tym żubrów. O konsekwencjach dla przyrody polscy naukowcy pisali w czasopiśmie „Science”. Na problem w Sejmie zwracała uwagę posłanka KO Małgorzata Tracz, ale została wyśmiana.

Polskie żubry w śmiertelnej pułapce

Jak poinformował na Facebooku Adam Wajrak, znany dziennikarz ekologiczny współpracujący z „Gazetą Wyborczą”, około 20 polskich żubrów wpadło w śmiertelną pułapkę na granicy polsko-białoruskiej.

„ Niestety stało się to, czego się spodziewałem i przed czym ostrzegało wielu specjalistów. Między płotami w Puszczy powstały kieszenie, które stały się śmiertelną pułapką dla zwierząt. Między białoruską sistiemą a polską concertiną (drutem żyletkowym) jest zamkniętych i skazanych de facto na śmierć głodową około 20 żubrów ” – poinformował Wajrak, powołując się na źródła białoruskie i z polskich źródeł, które określił jako wojskowe.

„To są nasze żubry. Zróbcie coś, do cholery!”

Wajrak podkreśla, że żubry, które znalazły się w potrzasku to polskie żubry, które często przechodziły przez granicę, a teraz nie mają jak wrócić.

„ Te żubry to są nasze żubry, które zwyczajowo przechodziły granicę i dochodziły do białoruskiego płotu, który czasami jest głęboko na wschód od granicy (nawet do 2 km). Ich powrót został odcięty przez drut żyletkowy ” – tłumaczy Wajrak. „ Białorusini na razie nie są zainteresowani, aby coś z tym zrobić, więc apeluję do władz polskich, aby natychmiast zareagowały i rozrodziły płot po naszej stronie i dały żubrom wrócić. Wiecie, gdzie to jest doskonale, więc coś zróbcie do cholery! ” – stanowczo zaapelował dziennikarz.

Do wpisu dodał przygnębiające zdjęcie martwego zwierzęcia. „ Ten, co padł na tym zdjęciu, nie będzie jedyny, a wszelka odpowiedzialność za męczarnie tych zwierząt spadnie też na was! ” – zakończył swój apel.

facebookCzytaj też:

21 żubrów utonęło na Białorusi. „Podejrzewam, że ktoś mógł je wpędzić na lód”