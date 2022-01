Ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej. Jest nagranie

„Ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom. To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej. Długość bariery to 186 km, koszt jej budowy – 1,6 mld zł” – poinformowali mundurowi w mediach społecznościowych. Do wpisu na Twitterze zostało dołączone nagranie.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Raport SG

Przypomnijmy – decyzja o budowie bariery została podjęta w odpowiedzi na kryzys migracyjny, który inspiruje reżim Alaksandra Łukaszenki. Polityk, który uzurpuje sobie prawo do pełnienia funkcji prezydenta, sprowadził cudzoziemców na Białoruś złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej.

Polska Straż Graniczna, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na bieżąco relacjonują sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Codziennie dochodzi do różnego rodzaju incydentów. Tylko w poniedziałek 24 stycznia 17 osób próbowało nielegalnie sforsować granicę Polski z terytorium Białorusi. Jak informuje SG, na odcinku monitorowanym przez Placówkę Straży Granicznej Narewka grupa 14 osób przecięła concertinę i przeszła na stronę polską. Zatrzymano 11 obywateli Iranu, dwóch migrantów z Libanu i jednego z Syrii. Z kolei na odcinku PSG Czeremcha zatrzymano przy granicy trzech obywateli Ghany.

