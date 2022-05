Kolejne incydenty na granicy polsko-białoruskiej. SG opublikowała nagranie

Straż Graniczna w mediach społecznościowych opublikowała najnowszy komunikat o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W czwartek 5 maja na terytorium Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 40 cudzoziemców. Byli wśród nich m.in. obywatele Gwinei i Konga. Funkcjonariusze odnotowali trzy siłowe próby nielegalnego przekroczenia granicy w miejscach patrolowanych przez Placówkę SG Mielnik, Placówkę SG Czeremcha i Placówkę SG Lipsk. „Służby białoruskie i cudzoziemcy rzucali petardami, kamieniami i konarami drzew” – podaje Straż Graniczna.

„Wczorajsza próba siłowego przekroczenia granicy. Z kilkudziesięciu cudzoziemców na stronę Polski przeszło 7 osób. Cudzoziemcy mieli ze sobą specjalnie skonstruowaną drabinę do przerzucania przez concertinę. Służby białoruskie rzucały petardami i kamieniami w patrole Polski” – czytamy we wpisie, do którego zostało dołączone nagranie.