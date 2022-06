Kolejne incydenty na granicy polsko-białoruskiej. SG opublikowała najnowszy komunikat

Straż Graniczna opublikowała najnowszy raport o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W środę 1 czerwca na terytorium Polski próbowało z Białorusi przedostać się ośmiu cudzoziemców, w tym m.in. obywatele Sudanu i Jemenu. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki Straży Granicznej Narewka oraz Białowieża.

Jak informują mundurowi, na obszarze patrolowanym przez Placówkę SG Dubicze Cerkiewne grupa około 20 osób próbowała przekroczyć granicę, a na stronę polską przeszło pięć osób, które zostały zatrzymane. Pozostali członkowie grupy wycofali się do Białorusi.

Dzień wcześniej również odnotowano kilkadziesiąt prób sforsowania granicy Polski. Straż Graniczna informowała również o incydencie, w czasie którego białoruskie służby rzucały kamieniami w polski posterunek.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Kiedy zakończy się budowa zapory?

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa już od wielu miesięcy. Polskie władze zdecydowały o wybudowaniu zapory na granicy, aby ułatwić mundurowym kontrolowanie sytuacji. – Codziennie Straż Graniczna informuje o próbach nielegalnego przekraczania granicy, ale jest ich coraz mniej. To liczby nieporównywalne z tym, co działo się jesienią ubiegłego roku, ale dzieje się tak też dlatego, że kończymy budowę zapory na granicy z Białorusią – wskazał Maciej Wąsik na antenie Polskiego Radia 24. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział również, że wszystko wskazuje na to, że zapora na granicy polsko-białoruskiej będzie gotowa do końca czerwca.

