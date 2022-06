Kolejne incydenty na granicy polsko-białoruskiej. Najnowszy raport SG

„2.06 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 20 os. – m.in. 10 ob. Algierii” – poinformowała Straż Graniczna w najnowszym komunikacie. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach patrolowanych przez Placówki Straży Granicznej Narewka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha oraz Kuźnica. Jak podają polscy funkcjonariusze, cudzoziemcy przerzucali kładki przez concertinę. Za pomocnictwo zatrzymano dwie osoby.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Trwa budowa zapory

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa już od wielu miesięcy. Polskie władze zdecydowały o wybudowaniu zapory na granicy, aby ułatwić mundurowym kontrolowanie sytuacji. Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcinkach granicy. Kolejne elementy ogrodzenia powstają między innymi na terenie podległym placówkom Straży Granicznej w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie oraz Białowieży.

– Codziennie Straż Graniczna informuje o próbach nielegalnego przekraczania granicy, ale jest ich coraz mniej. To liczby nieporównywalne z tym, co działo się jesienią ubiegłego roku, ale dzieje się tak też dlatego, że kończymy budowę zapory na granicy z Białorusią – wskazał kilka dni temu Maciej Wąsik na antenie Polskiego Radia 24.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział również, że wszystko wskazuje na to, że zapora na granicy polsko-białoruskiej będzie gotowa do końca czerwca. W miniony czwartek polityk poinformował, że „mamy już wykonane 120 km zapory na granicy z Białorusią”. „Tak jak zakładaliśmy, prace budowlane powinny zakończyć się do końca miesiąca” – potwierdził.

