12,5 mln aut zjechało z taśm w Tychach. Jest pełna lista modeli

Wyjątkowy jubilat numer 12 500 000 to dwubarwny Fiat 500 Dolcevita, wyposażony w hybrydowy napęd, który trafi do szczęśliwego nabywcy w Belgii.

Jak się dowiadujemy, tradycyjnie już pracownicy tyskiej fabryki świętują i wyróżniają przy tego typu okazjach samochody wyprodukowane bezpośrednio przed i po egzemplarzu jubileuszowym. Tytuł samochodu nr 12 499 999 przypadł hybrydowej Lancii Ypsilon w wersji Gold, która pojedzie na rynek włoski, a modelem +1, czyli z numerem 12 500 001 jest sportowy Abarth 695 Tributo 131 Rally, który trafi do Niemiec.

– Bijemy kolejne rekordy i to naszym ulubionym Fiatem 500, bo to właśnie przy produkcji tego modelu na liczniku naszej fabryki wybiła imponująca liczba 12,5 miliona. Fiat 500 to od lat ulubieniec Europejczyków w segmencie małych aut miejskich. Cieszy nas, że również w Polsce nasza pięćsetka dominuje w rankingach sprzedaży w swoim segmencie – mówi Tomasz Gębka, dyrektor fabryki samochodów Stellantis w Tychach. – 500 to obecnie jeden z trzech produkowanych u nas modeli samochodów, do których już za chwilę dołączy kolejny. W tej chwili prowadzimy intensywne prace nad uruchomieniem produkcji nowego samochodu dla marki Jeep, modelu Avenger, którym kultowa amerykańska marka powalczy o serca klientów w lubianym w Europie segmencie miejskich SUV. Będzie to nie tylko pierwszy Jeep produkowany w Polsce, ale też pierwszy w historii elektryczny samochód osobowy produkowany seryjnie w naszym kraju.

Dwie fabryki i 12,5 miliona aut

Warto podkreślić, że na imponujący wynik 12,5 miliona samochodów wyprodukowanych w latach 1971-2022 złożyły się rezultaty dwóch zakładów produkcyjnych. Obok wspomnianej fabryki Stellantis w Tychach, do września 2000 roku produkcja odbywała się również w Bielsku-Białej. Dziś w tym zakładzie powstają silniki, takie jak hybrydowy GSE, w które wyposażane są produkowane w Tychach Fiaty i Lancie.

Liderem pod względem największej liczby wyprodukowanych egzemplarzy pozostaje samochód, który zmotoryzował Polskę. Chodzi oczywiście o „Malucha”, czyli Fiata 126p, którego łącznie w Bielsku-Białej i Tychach powstało aż 3 318 674 sztuk. Drugie miejsce zajmuje model 500 z wynikiem 2 683 889 sztuk (Fiat i Abarth łącznie), a trzecie przypada Fiatowi Panda, którego tyska fabryka wyprodukowała w liczbie 2 168 491 egzemplarzy. Lista wszystkich 20 modeli produkowanych w zakładach w Tychach i Bielsku-Białej, których suma produkcji składa się na imponujące 12,5 miliona, prezentuje tabela zamieszczona poniżej.

Produkcja 1971-2022