16-latek znaleziony na granicy z Białorusią. Buty przymarzły mu do stóp

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej w ostatnich miesiącach jest zdecydowanie łagodniejszy, choć każdego dnia Straż Graniczna informuje o kolejnych próbach jej nielegalnego przekroczenia. W piątek 18 listopada granicznicy poinformowali, że w czwartek na teren UE próbowało nielegalnie wejść 78 cudzoziemców. 31 z nich pokonało rzekę. Nie straszne były im nawet bardzo niskie temperatury.

Nastolatek z odmrożeniami na granicy polsko-białoruskiej

W gronie uchodźców, którym udało się przekroczyć granicę polsko-białoruską miał być również 16-latek z Sudanu. Nastolatka w piątek nad ranem w okolicy Sokółki znaleźli przedstawiciele Fundacji Ocalenie. „Znajdujemy samotnego szesnastolatka z Sudanu. Jest splątany, a buty ma przymarźnięte do nóg, nie da się ich zdjąć” – poinformowała fundacja w mediach społecznościowych.

O godzinie 4 nad ranem, kiedy to znaleziono młodego mężczyznę, termometry w okolicach Sokółki wskazywały tylko -7℃. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, a chłopak został zabrany do szpitala. „Gdy zabiera go wezwana przez nas karetka, termometr pokazuje -9 stopni. Mamy nadzieję, że nogi da się uratować” – dodano we wpisie dotyczącym całego zajścia.

Koniec pierwszego etapu budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej

W piątek 18 listopada przy granicy polsko-białoruskiej odbyło się spotkanie z mediami, w którym udział wzięli minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik. Konferencja prasowa została zwołana z powodu zakończenia prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej.

– Oddajemy pierwszy odcinek bariery elektronicznej, liczący 21 km. Do tego odcinka wykorzystano 42 km kabli detekcyjnych, 232 kamery dzienno-nocne, 67 kamer termowizyjnych umieszczonych na słupach kamerowych, których zainstalowano na tym odcinku 277 – wyliczał Komendant Główny SG gen. dyw. Tomasz Praga.

– Jestem przekonany, że będzie to najbezpieczniejsza granica unijna, najlepiej zabezpieczona. Potwierdzają to wizyty delegacji, które są pełne uznania dla polskiej Straży Granicznej – stwierdził podczas wystąpienia minister Kamiński.