SG: Kraje UE „zwracają” Polsce migrantów. Najwięcej ma przybyć z Niemiec

Straż Graniczna poinformowała w najnowszym raporcie, że w 2022 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej przekazały do Polski 353 cudzoziemców, którzy złożyli wnioski o objęcie ochroną międzynarodową na terenie naszego kraju, a następnie z niego wyjechali.

Według danych SG, służby unijnych państw zgłosiły się do Polski o ponowne przyjęcie kolejnych 548 migrantów. Najwięcej migrantów znajduje się w Niemczech – 339 osób. Do Polski miałoby także trafić 49 osób przebywających aktualnie we Francji, a także 33 migrantów ze Szwecji.

Z kolei od początku wojny w Ukrainie przez granicę z tym krajem do Polski wjechało 7,917 mln osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało ponad 6,115 mln. Z wyliczeń wynika, że saldo migracji z Ukrainy do Polski wynosi 1,802 mln

Niespokojnie przy granicy z Białorusią

Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że w środę 23 listopada z Białorusi do Polski próbowało się nielegalnie przedostać 28 cudzoziemców m.in. z Etiopii, Egiptu oraz Sudanu. Ponadto, na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku zatrzymano grupę 8 obywateli Jemenu.

Z relacji SG wynika, że białoruskie służby cały czas przywożą cudzoziemców pod granicę z Polską. Dzięki znajomości terenu żołnierze z Białorusi doprowadzają szybko cudzoziemców do miejsc, w których mogą próbować przekraczać granicę. „Sposób zabezpieczenia granicy przez Polskę jest stale monitorowany przez służby białoruskie” – czytamy w informacji Straży Granicznej.

