SG: Kraje UE „zwracają” Polsce migrantów. Najwięcej ma przybyć z Niemiec

Straż Graniczna poinformowała w najnowszym raporcie, że w 2022 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej przekazały do Polski 353 cudzoziemców, którzy złożyli wnioski o objęcie ochroną międzynarodową na terenie naszego kraju, a następnie z niego wyjechali. Według danych SG, służby unijnych państw zgłosiły się do Polski o ponowne przyjęcie kolejnych 548 migrantów. Najwięcej migrantów znajduje się w Niemczech – 339 osób. Do Polski miałoby także trafić 49 osób przebywających aktualnie we Francji, a także 33 migrantów ze Szwecji.

