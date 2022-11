Sytuacja na granicy. Cudzoziemcy na pontonie usiłowali przedostać się do Polski

27 listopada do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 5 osób. Byli to m. in. obywatele Kamerunu, Sudanu i Kongo. 19 cudzoziemców nielegalnie przeprawiło się przez rzekę Świsłocz w tym 9 na pontonie, który od razu został przeciągnięty przez służby białoruskie z powrotem na terytorium Białorusi – informują polscy pogranicznicy. Jak przekazano, zatrzymano dwóch pomocników. Byli to obywatele Ukrainy.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Nowy raport

W niedzielę funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 23,2 tys. osób. Od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest to łącznie 8,031 mln osób. 27 listopada z Polski do Ukrainy odprawiono 23,1 tys. osób. Od 24.02 było to ponad 6,219 mln osób.

W poprzednim komunikacie Straż Graniczna wskazała, że w listopadzie doszło już do 2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. To o wiele mniej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku – wówczas odnotowano aż 8900. takich prób.

Trwa budowa zapory na granicy

Na granicy polsko-białoruskiej montowane są kolejne elementy umocnień. 18 listopada odbyło się spotkanie z mediami, w którym udział wzięli minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik. Konferencja prasowa została zwołana z powodu zakończenia prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej.

W piątek poinformowano o oddaniu kolejnego 16-kilometrowego odcinka bariery elektronicznej. Łącznie system zamontowano już na 37 kilometrach granicy. W kolejnych dniach planowane są dalsze odbiory.

Czytaj też:

Ukraiński sztab generalny o roli Białorusi w wojnie. Wiadomo, jak wspiera RosjęCzytaj też:

Granica polsko-białoruska. Straż Graniczna opublikowała nowy raport